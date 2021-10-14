AK Partili milletvekillerinden Pursaklar'a ziyaret - Son Dakika

AK Partili bazı milletvekilleri, Pursaklar ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal, Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ve Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e ziyarette bulundu.

Milletvekillerini belediye önünde karşılayan Çetin, makamında gerçekleşen ziyarette milletvekilleri belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ardından milletvekilleriyle endemik vadiyi ziyaret eden Çetin, "Değerli milletvekillerimiz ziyaretleri ile bizleri mutlu ettiler. Bizler de gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ve devam eden projelerimizle ilçemizi marka bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.