Üye Girişi
Aliyev: "Ermenistan, İran'la birlikte Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kullandı""Azerbaycan,... - Son Dakika

Aliyev: "Ermenistan, İran'la birlikte Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kullandı""Azerbaycan,...

15.10.2021 13:53
Aliyev:

- Aliyev: "Ermenistan, İran'la birlikte Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kullandı" "Azerbaycan, toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması şartıyla Ermenistan ile müzakerelere başlamaya hazır" Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham...

- Aliyev: " Ermenistan, İran'la birlikte Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kullandı"

"Azerbaycan, toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması şartıyla Ermenistan ile müzakerelere başlamaya hazır"

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan-İran sınırının diğer bölgelerinde ele geçirdiğimiz uyuşturucu miktarı geçtiğimiz yılların aynı dönemine göre iki katına çıktı. Bu, Ermenistan'ın İran ile birlikte yaklaşık 30 yıl boyunca Azerbaycan'ın eskiden işgal altındaki topraklarını Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı için kullandığı anlamına geliyor" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, online düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Konseyi'nde konuştu. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınması şartıyla Ermenistan ile sınırların belirlenmesi konusunda müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirten Aliyev, "Savaş ve çatışma artık tarihte kaldı. Ermenistan ile sınırların belirlenmesi ve toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması koşuluyla bir barış anlaşması konusunda müzakerelere başlamaya hazırız. Kazanan bir ülke olarak Azerbaycan, Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmeye hazır. Ermeni yönetiminin bu tarihi fırsatı kaçırmayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dağlık Karabağ sorunu geçmişte kaldı"

İkinci Karabağ Savaşı'nın ve Azerbaycan'ın zaferinin üzerinden 1 yıl geçtiğini vurgulayan Aliyev, "Çatışma sonrası dönem genellikle sakin geçiyor. Dağlık Karabağ sorunu geçmişte kaldı. Azerbaycan toprak bütünlüğünü sağladı ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını uyguladı. Azerbaycan, Ermenistan ile olan anlaşmazlığı askeri-politik yollarla çözdü" dedi.

Çatışmanın geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderleri arasında imzalanan üçlü bildiriyle sona erdiğini hatırlatan Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri operasyonların durmasında ve her iki tarafın daha fazla zayiat vermesini önlemesindeki rolünü vurguladı.

"Ermenistan bize tüm mayınlı alanların haritasını vermeyi reddediyor"

Ermenistan'ın Karabağ'daki tüm mayınlı alanların haritasını vermediğine değinen Aliyev, Azerbaycan'ın karşı karşıya olduğu en önemli sorunların işgalden kurtarılmış bölgeleri mayınlardan temizlemek, şehirlerde yıkılan altyapıyı onarmak, binaları, evleri, tarihi eserleri restore etmek olduğunu söyledi. Savaşın bitiminden sonra meydana gelen mayın patlamalarında 150'den fazla Azerbaycan vatandaşının öldüğünü ve ağır şekilde yaralandığını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan bize tüm mayınlı alanların haritasını vermeyi reddediyor. Azerbaycan'a az sayıda harita verildi ve mayın haritalarının yüzde 25'i doğru çıktı. Yaklaşık 30 yıl süren işgalin ardından hemen hemen tüm binalar ve tarihi eserler Ermeniler tarafından yıkıldı. İşgalden kurtarılan bölgelerdeki 67 camiden 65'i tamamen, diğer ikisi ise kısmen yıkılırken, işgalciler kasıtlı olarak camilerde inek ve domuz besleyerek Müslümanların dini duygularını aşağıladı" dedi.

"Ağdam'a 'Kafkasya'nın Hiroşiması' deniyor"

Fuzuli iline bağlı tüm köylerdeki binaların tamamen yıkılmış durumda olduğunu vurgulayan Aliyev, "Ağdam bölgesi de benzer durumda. Ağdam'a Kafkasya'nın Hiroşiması deniyor. Cebrail bölgesinde sadece iki bina ayakta kalmıştı, onlara da Ermeni askerleri yerleşmişti" diye konuştu.

"İşgal altındaki topraklarda evler yıkıldı, taşlar Ermenistan ve İran'da satıldı"

Ermenistan işgalinden önce Dağlık Karabağ'ın incisi Şuşa'da 17 caminin olduğunu hatırlatan Aliyev, "Şuşa'da bulunan 17 caminin 16'sı Ermeniler tarafından yıkıldı. Sadece bir cami hoşgörü örneği olarak tutuldu ve İran'dan gelen 'uzmanlar' aracılığıyla İran camisi olarak sunulmaya çalışıldı" dedi.

İşgal döneminde Azerbaycanlıların evlerinin Ermeniler tarafından yıkıldığını ve evlerden çalınan taşların Ermenistan ve İran'da satıldığına dikkat çeken Aliyev, "Ermenistan çevreye de büyük zarar verdi. İşgal sırasında 60 bin hektar orman kesilerek Ermenistan ve İran'da satıldı. Altın yatakları ve diğer doğal kaynaklarımız yasa dışı yollarla istismar edildi. Bir Avrupa şirketinin katılımıyla Okçuçay Nehri sistematik olarak kirletildi ve bu da bir çevre trajedisine yol açtı. Bu gerçek, uluslararası uzmanlar tarafından da doğrulanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Ermenistan, İran ile birlikte Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kullandı"

Yaklaşık 30 yıl Ermenistan'ın İran ile birlikte Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Avrupa'ya uyuşturucu taşımak için kullandığını söyleyen Aliyev, "Azerbaycan, daha önce Ermeni kontrolünde olan İran ile 130 kilometrelik devlet sınırını yeniden kontrol altına aldıktan sonra İran'dan Azerbaycan'ın Cebrayıl bölgesi üzerinden Ermenistan'a ve oradan da Avrupa'ya uyuşturucu akışını engelledi" dedi.

Aliyev, "Azerbaycan-İran sınırının diğer bölgelerinde ele geçirdiğimiz uyuşturucu miktarı geçtiğimiz yılların aynı dönemine göre iki katına çıktı. Bu, Ermenistan'ın İran ile birlikte yaklaşık 30 yıl boyunca Azerbaycan'ın eskiden işgal altındaki topraklarını Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı için kullandığı anlamına geliyor. Ermenistan işgali sırasında işgal altındaki toprakların uyuşturucu kaçakçılığı ve uluslararası teröristlerin eğitimi için kullanıldığını defalarca ifade etmiştim. Şimdi bu kanıtlanmış bir gerçektir" dedi.

Aliyev: Ermenistan, İran'la birlikte Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kullandı Azerbaycan,...
Aliyev: Ermenistan, İran'la birlikte Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kullandı Azerbaycan,...

Ermenistan, Uyuşturucu, Azerbaycan, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliyev: 'Ermenistan, İran'la birlikte Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kullandı''Azerbaycan,... - Son Dakika


Son Dakika

Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için reçeteyi verdi: Esaslı bir reform şart 14:33 Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için reçeteyi verdi: Esaslı bir reform şart 10'dan fazla çocuğu öldüren seri katil köylüler tarafından dövülerek öldürüldü 14:31 10'dan fazla çocuğu öldüren seri katil köylüler tarafından dövülerek öldürüldü Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek 14:22 Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek
Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor 14:08 Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 13:40 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz 12:50 Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz
Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak 12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti 12:22 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti

Son Dakika Haberleri
14:34 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü
14:32 Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı
14:28 Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi
14:22 Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek
14:12 Bursa'daki tekstil fabrikasında yangın paniği yaşandı! Bölgede tahliyeler başladı
14:10 Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti
14:08 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 15 Ekim 2021
14:07 Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor
14:02 Prof. Dr. İzzet Özgenç, taksilerde yaşanan sorunlara çözüm amaçlı hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı
13:59 Belediye başkanı, belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu
10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü         
14:34
Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı         
14:32
Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi         
14:28
Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti         
14:11
Belediye başkanı, belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu Belediye başkanı, belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu         
14:00
Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak         
13:24
75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi         
12:29
Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
12:24
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü         
12:07
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü         
11:48
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu         
11:23
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 14:43:20. #1.11#
SON DAKİKA: Aliyev: "Ermenistan, İran'la birlikte Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kullandı""Azerbaycan,... - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement