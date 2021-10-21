Üye Girişi
Aliyev,"Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız" - Son Dakika

Aliyev,"Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız"

21.10.2021 16:28

- Aliyev,"Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız" Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva ile Ermenistan işgalinden kurtarılmasının 1'inci yıl dönümünde Zengilan'a yaptığı ziyarette,...

- Aliyev,"Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız"

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva ile Ermenistan işgalinden kurtarılmasının 1'inci yıl dönümünde Zengilan'a yaptığı ziyarette, "Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız" dedi.

Eşi Mehriban Aliyeva ile birlikte 20 Ekim 2020'de kurtarılan Zengilan ilini ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temel atma törenlerine katıldı ve başlatılan projelerde incelemelerde bulundu.

Zengilan Uluslararası Havalimanı'nda inşaat işlerini inceleyen Aliyev, Zengilan'da inşa edilecek elektrik istasyonunun temelini attı. Devlet Sınır Hizmeti'nin Zengilan'daki askeri birliğini ziyaret eden Aliyev, oluşturulan koşullar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, Zengilan'ın Ağalı köyündeki "akıllı köy" projesinin çalışmalarını da inceledi.

"Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız"

Cumhurbaşkanı Aliyev, yaptığı ziyareti kapsamında, eskiden Zengilan'da yaşamış Azerbaycanlılarla bir araya geldi. Zengilan'da yeni bir dönem başladığını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şehrin genel planı hazırlanıyor. Projeyi yabancı bir şirket kazandı ve önümüzdeki aylarda genel planın sunulacağını düşünüyorum. Bu doğal güzellik göz önüne alındığında, modern, çok güzel bir şehir inşa edilecek. İşgalden kurtarılan topraklar üzerindeki ilk "akıllı köy" projesi Zengilan'da gerçekleştiriliyor. Bazı binalar hazır, Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız" dedi.

"27 yıllık Ermeni işgalinden sonra Zengilan geri döndü"

Azerbaycan ordusunun tam bir yıl önce Zengilan şehrini ve birkaç köyü işgalcilerden kahramanca kurtardığını ifade eden Aliyev, "27 yıllık işgal sona erdi. Şimdi size hoş geldiniz diyorum. Sizi bu muhteşem tarihi burada birlikte kutlamaya davet ettim. Ancak bundan sonra Zengilan'a geldiğimde Zengilanlılar bana hoş geldin diyecek" sözlerine yer verdi.

"Zengezur koridorunun açılmasıyla ilgili yaşanan son olaylar, istediğimizi elde ettiğimizi gösteriyor"

Sovyetler Birliği döneminde Zengilan'da havalimanının olmadığını belirten Aliyev, "Zengilan'da uluslararası bir havalimanı olacak ve Zengilan ülkemizin ulaşım ve lojistik merkezi haline gelecek. Buradan Zengazur koridoru geçiyor, demiryolu yapılıyor, Horadiz-Ağbend karayolu yapılıyor. Zengazur koridorunun açılmasıyla ilgili son olaylar, istediğimizi elde ettiğimizi gösteriyor. Zengilan'da modern bir lojistik ve ulaşım merkezi, kargo uçakları, yolcu uçakları, demiryolu kavşağı, otoyollar, tüm bu altyapı inşa edilecek" diye konuştu.

"Vejnali altın yatağını yasa dışı kullanan yabancı şirketlere yönelik dava açma sürecini başlattık"

Ermenilerin Okçuçay nehrini doğal afet bölgesine çevirdiğini belirten Aliyev, "Orada yapılan analizler, zehirli madde miktarının normalden 10 ila 20 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Vejnali altın yatağı Ermeniler tarafından yabancı şirketlerle birlikte yasa dışı olarak sömürüldü. Bu yabancı şirketlere dava açma sürecini başlattık" dedi.

"Zengilan'dan Türkiye ve Avrupa'ya yol açılacak"

Turizm, tarım, ulaşım, lojistik, çevre koruma ve insanlar için yaşama koşulların yaratılması konusunda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Aliyev, "Şimdi Ağalı köyü yapılıyor ve Zengilan şehrinin imar planının onaylanmasından sonra burada da inşaat çalışmalarına başlayacağız. Zengilan ülkede çok modern ve önemli bir bölge olacak. Bunu sizinle birlikte yapacağımızdan ve tavsiyenize ihtiyaç duyulacağından şüphem yok. Çünkü genel planın sunumundan sonra halkın da fikrini söylemesi gerekiyor. Çünkü siz burada yaşayanlar olarak nerede ve ne olduğunu biliyorsunuz. Ayrıca harabeleri ve burada neler olduğunu hatırlayabilirsiniz. Çok şükür buradan Nahçıvan'a giden yol açılacak. Oradan Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya" ifadelerini kullandı.

Aliyev, Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız
Aliyev, Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız
Aliyev, Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız
Aliyev, Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız
Aliyev, Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız
Aliyev, Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız

Mehriban Aliyeva, İlham Aliyev, Ermenistan, İnşaat, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliyev,'Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız' - Son Dakika


Son Dakika

Cuma günü ortadan kaybolan Alzheimer hastası kayıp kadının cansız bedeni su kanalında bulundu 16:21 Cuma günü ortadan kaybolan Alzheimer hastası kayıp kadının cansız bedeni su kanalında bulundu Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi 16:05 Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Kentin en işlek sokağında ilginç görüntüler! Sıraya dizilen vatandaşlar hep birlikte kazayı izledi 16:00 Kentin en işlek sokağında ilginç görüntüler! Sıraya dizilen vatandaşlar hep birlikte kazayı izledi
Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti 15:37 Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 14:43 Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 14:14 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı
Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı 14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti 14:00 Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Son Dakika Haberleri
16:22 Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü
16:21 Cuma günü ortadan kaybolan Alzheimer hastası kayıp kadının cansız bedeni su kanalında bulundu
16:17 Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam
16:05 Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
16:04 Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk
15:54 Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti
15:47 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları
15:37 Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti
15:19 Son dakika! Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
15:16 Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı
Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü         
16:23
Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam         
16:17
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek         
15:04
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 16:41:43. #1.11#
SON DAKİKA: Aliyev,"Zengilan sakinlerini önümüzdeki yılın başlarında, belki de bu yılın sonlarında Zengilan'a yerleştirmeye başlayacağız" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement