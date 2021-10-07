CDU Genel Başkanı Laschet: "Ülkem içi geri çekilmeye hazırım" - Son Dakika

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Armin Lascher istifa ettiğine yönelik çıkan haberlerin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Ülkem içi geri çekilmeye hazırım. CDU olarak yeni isimlerle yeni bir başlangıç yapmamız lazım" dedi.

Almanya'da 20. federal hükümet için 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde hiçbir partinin çoğunluğu elde edememesi üzerine başlayan koalisyon görüşmeleri devam ederken, Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Başbakan Adayı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, parti içinde aleyhinde yükselen seslerin ardından kongreye gitme kararı almıştı. Laschet, kongreye gitme kararının istifa ettiği yönünde yorumlanmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

"BİZİM İÇİN ÖNCE ÜLKEMİZ, SONRA PARTİMİZ DAHA SONRA ŞAHISLAR GELİR"

Seçimlerden ikinci parti olarak çıktıklarını belirten Laschet, "Kimin iktidara geleceğinden ziyade kimin yöneteceği önemlidir. Biz koalisyon için kimseye kapımızı kapatmadık. Günlük gelişmeler değil, dört yıllık ülke idaresinden bahsediyoruz. Bizim için önce ülkemiz, sonra partimiz daha sonra şahıslar gelir. Ülkem içi geri çekilmeye hazırım. Biz CDU/CSU olarak Yeşiller ve Liberallerle koalisyon için ısrar ediyorsak bunu ülkemizin geleceği, istikrarı için istiyoruz. Federal Konsey Meclisinde güçlüyüz. Partimiz son yıllarda neleri yanlış yaptığını araştırmak için partinin bölge teşkilatlarıyla görüşerek yeni isimlerle yeni bir başlangıç yapmamız lazım" dedi.

Gelecek hafta eyalet başkanlarıyla görüşmek istediğini belirten Laschet, hedefinin karşıtlıkları uzlaştırmak, ortak paydada buluşturarak, partinin bu zor aşamasında başarılı bir şekilde çıkması olduğunu belirterek, "Parti Yürütme Komitesine gelecek hafta bir parti kongresinin yapılmasını önereceğim" dedi.

Öte yandan CDU'nun geçtiğimiz ocak ayında yapılan 33. Kongresinde genel başkan seçilen Laschet, bin 1 delegenin 521'inin oyunu almıştı.

(Mehmet Koca/İHA)