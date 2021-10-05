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Almanya'da koalisyon için görüşmeler devam ediyor - Son Dakika

Almanya'da koalisyon için görüşmeler devam ediyor

05.10.2021 18:48
Almanya'da koalisyon için görüşmeler devam ediyor, System.String[]

Almanya'da yapılan genel seçimlerin ardından hükümetin kurulması için seçimlerde öne çıkan 4 büyük parti temsilcileri görüşmelere devam ediyor.

Almanya'da yapılan genel seçimlerin ardından hükümetin kurulması için seçimlerde öne çıkan 4 büyük parti temsilcileri görüşmelere devam ediyor. Koalisyon görüşmelerinde Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Yeşiller Partisi bir araya geldi.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından hükümetin kurulmaso için seçimlerde öne çıkan 4 büyük parti temsilcileri görüşmelere devam ediyor. Siyah, Sarı, Yeşil (Jamaika) koalisyonu ön görüşmeleri için Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Başbakan Adayı Armin Laschet ve CSU Genel Başkanı Markus Söder, Yeşiller Partisi eşbaşkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck ile iki buçuk saatlik bir toplantı gerçekleştirdi.

HABECK'TEN "BEATLES" BENZETMESİ

Görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan liderler oldukça neşeli görünürken, Habeck'in mikrofonların arkasında "Beatles" benzetmesi gülüşmelere neden oldu. Habeck, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) seçimlerden birinci çıktığını hatırlatarak, Yeşiller olarak dürüst bir şekilde kurulacak bütün koalisyon ihtimalleri için çok taraflı görüşmeler yaptıklarını belirtti.

ÖNCELİĞİMİZ SOSYAL DEMOKRAT PARTİ (SPD) VE LİBERAL PARTİ (FDP) İLE OLUŞACAK 'TRAFİK IŞIĞI' KOALİSYONU"

"Önceliğimiz Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Liberal Parti (FDP) ile oluşacak 'Trafik Işığı' koalisyonu olacaktır" ifadelerini kullanan Baerbock, farklılıklar ve benzerlikler sosyo-politik alanlarda Yeşiller ve Birlik'in birbirinden daha uzak olduğunu, devletin modernizasyonu veya Yeşiller için en önemli mesele olan ekolojik meseleler gibi birçok ortak endişelerinin olduğunu belirtti. Baerbock, "Şu anda koalisyon alternatifleri için yaptığımız görüşmeleri parti içinde oluşturduğumuz ekibimizle görüşerek önümüzdeki günlerde gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

"2017 YILINDA YAPAMADIĞIMIZ İTTİFAKI YENİDEN KURABİLİRİZ

Laschet ise, "Birlik bu seçimi kazanmadı. 2017 yılında yapamadığımız ittifakı yeniden kurabiliriz. Geniş ittifaklar için yapılan görüşmeler farklı görüşlerin ortaya çıkması ve üstesinden gelinemeyecek konular değildir" ifadelerini kullanarak, görüşmenin olumlu geçtiğini aktardı.

"Böyle bir konuşmayı sürdürmek için büyük fırsatlar var" diyen Söder, liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ile yapılan görüşmelerin de heyecan verici olduğunu aktararak, "Birlik tarafı olarak görüşmeye yapıcı ve dürüst bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

Söder, FDP ve Yeşillerle yapılan görüşmelerin geri dönüşünü heyecanla beklediklerini belirterek, "Yolumuza devam edip etmeyeceğine FDP ve Yeşiller karar verecek" ifadelerini kullandı.

Habeck, SPD'nin seçimden Birliğin önünde olduğu Yeşiller olarak dürüst bir şekilde kurulacak bütün koalisyon ihtimalleri için çok taraflı görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Önceliğimiz Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Liberal Parti (FDP) ile oluşacak "Lamba" koalisyonu olacaktır" derken, Baerbock ise, farklılıklar ve benzerlikler sosyo-politik alanlarda Yeşiller ve Birlik'in birbirinden daha uzak olduğunu, devletin modernizasyonu veya Yeşiller için en önemli mesele olan ekolojik meseleler gibi birçok ortak endişelerinin olduğunu belirterek, "Şu anda koalisyon alternatifleri için yaptığımız görüşmeleri parti içinde oluşturduğumuz ekibimizle görüşerek önümüzdeki günlerde gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

Halkın yüzde 55'i Trafik Işığı koalisyonu istiyor

Almanya kamu yayıncısı ARD'nin Infratest Dimap araştırma şirketine yaptırdığı ankette, katılımcıların yüzde 62'si SPD adayı Olaf Scholz'un, yüzde 16'sı CDU/CSU adayı Laschet'in başbakan olmasını istiyor. Ankette, yüzde 55'lik bir çoğunluk SPD, Yeşiller ve Liberal Parti'nin olduğu "Trafik Işığı" koalisyonundan yana, katılımcıların yüzde 33'ü CDU/CSU, Yeşiller ve FDP'den oluşan Jamaika koalisyonundan yana görüş bildirdi.

Liberal parti destekçilerinin yüzde 41'i Trafik Işığı koalisyonunu, yüzde 51'i Jamaika koalisyonunu destekliyor. Yeşiller destekçilerinin yüzde 81'i ise Trafik Işığını istiyor, yüzde 16'sı Jamaika koalisyonunu destekliyor.

SPD SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKTI

Seçimlerinin resmi ön sonuçlarına göre Sosyal Demokratlar oyların yüzde 25,7'sini, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ise yüzde 24,1'ini kazandı. Yeşiller Partisi yüzde 14,8 ile üçüncü olurken, dördüncü sıradaki Hür Demokrat Partisi (FDP) yüzde 11,5 oranında oy aldı. Aşırı ağcı Almanya için Alternatif partisi (AFD) ise oy kaybına rağmen 10,3 oy oranı ile Federal Meclise girdi. Sol Parti (Die Linke) ise yüzde 4,9 oy alarak Federal Meclise girmeyi başaramadı.

(Mehmet Koca/İHA)

Almanya'da koalisyon için görüşmeler devam ediyor

Hür Demokrat Partisi, Liberal Parti, Koalisyon, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da koalisyon için görüşmeler devam ediyor - Son Dakika


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