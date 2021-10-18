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Aşkı kraliyete tercih eden Japon prensesin müstakbel eşinden imparatorluk malikanesini ziyaret - Son Dakika

Aşkı kraliyete tercih eden Japon prensesin müstakbel eşinden imparatorluk malikanesini ziyaret

18.10.2021 12:07
Aşkı kraliyete tercih eden Japon prensesin müstakbel eşinden imparatorluk malikanesini ziyaret

Aşkı için unvanlarından vazgeçme kararı alan Japonya Prensesi Mako'nun, erkek arkadaşı Avukat Kei Komuro düğün öncesi imparatorluk malikanesinde müstakbel eşinin ailesini ziyaret etti.

Aşkı için unvanlarından vazgeçme kararı alan Japonya Prensesi Mako'nun, erkek arkadaşı Avukat Kei Komuro düğün öncesi imparatorluk malikanesinde müstakbel eşinin ailesini ziyaret etti.

Japonya imparatorluk gelenekleri kapsamında sıradan bir vatandaşla evlenebilmek için unvanlarından vazgeçme kararı alan Japonya Prensesi Mako, üniversiteden erkek arkadaşı olan Avukat Kei Komuro ile bu ay sonunda dünya evine girmeye hazırlanıyor. Hukuk fakültesinde okumak üzere 2018 yılında gittiği New York'tan üç yılın ardından ilk kez Japonya'ya dönen Komuro, bugün Akasaka semtindeki İmparatorluk Malikanesi'nde müstakbel eşinin ailesi Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko'yu ziyaret etti. Japonya kamuoyunun merakla takip ettiği görüşmenin içeriği tam olarak bilinmezken, Komuro'nun evliliklerinin gecikmesine neden olan ve bir skandala evrilen annesinin finansal durumu ile ilgili iddiaları müstakbel kayınpederi ve kayınvalidesine açıkladığı öğrenildi. Komuro'nun müstakbel eşi ile birlikte yaşamayı planladığı New York'taki hayatı ile ilgili de Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko'yu bilgilendirdiği belirtildi.

JAPONYA HÜKÜMETİ MUTLULUK DİLEDİ

Japonya hükümetinden de bu ay gerçekleşmesi beklenen evlilikle ilgili açıklama geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno hükümet adına çifti tebrik etti. Matsuno, "Uzun yıllar sürecek bir mutluluk ve refah için imparatorluk ailesine içten dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

2017 yılında kendisi gibi Tokyo'daki Uluslararası Hristiyan Üniversitesi (ICU) mezunu olan sınıf arkadaşı Kei Komuro ile nişanlandığı gündeme gelen Prenses Mako'nun 2018 Mart ayında yapılması beklenen resmi nişan töreni ertelenmişti. Prenses Mako yaptığı yazılı açıklamada, düğünü de 2020'ye kadar ertelemeye karar verdiklerini belirtmişti. "Bazı şeylerde çok acele ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullanan Mako, evlilik hakkında daha derin bir şekilde düşündüklerini ve hazırlıklara daha fazla zaman ayırmaya karar verdiklerini kaydetmişti.

BORÇ SKANDALI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Ertelenen düğünle ilgili kamuoyuna birçok iddia yansımış, Japon basınında yer alan haberlere göre müstakbel damat Avukat Kei Komuro'nun annesinin, Komuro'nun üniversite masrafları için eski nişanlısından aldığı 36 bin dolarlık borcu geri ödemeyi reddettiği iddia edilmişti. Komuro'nun, annesinin parayı bir "hediye" olarak gördüğünü söylediği gündeme gelmiş, damat adayının da üniversite borçlarına dayanan finansal kriz yüzünden evlilik süreci için gereken parayı bulamadığı kamuoyunda dile getirilmişti. Prenses Mako'nun ailesinin ise söz konusu iddialar nedeniyle medyada çıkan haberlerden rahatsız oldukları iddia edilmişti.

GEÇTİĞİMİZ YIL AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Çift, geçtiğimiz yıl Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı aracılığıyla yaptıkları açıklamada, evliliğin kendileri için "gerekli bir seçim" olduğunu düşündüklerini, ancak düğün tarihlerine hala karar vermediklerini duyurmuştu. Çiftin, "Şu anda kesin bir şey söylemek zor, ancak evlilik sürecine devam etmek için ailelerimize danışacağız" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Prenses Mako'nun ebeveynleri Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko'nun çiftin evlilik konusundaki fikirlerine saygı duydukları belirtilmişti.

MUTLU SON İÇİN GERİ SAYIM

Komuro, son olarak Fordham Üniversitesi'nin hukuk fakültesinde okumak üzere 2018 yılında gittiği New York'ta geçirdiği üç yılın ardından ilk kez Japonya'ya dönmüş, evlilik için ülkeye geldiği iddia edilen Komuro Japon medyasının yoğun ilgisi ile karşılaşmıştı. İlişkileri ve evlilik planları kördüğüme dönen çiftin düğün tarihinin 26 Ekim olarak belirlendiği bildirilmişti. Düğünden sonra ABD'ye yerleşecek çiftin, imparatorluk ailesinden ayrılanlara verilen 150 milyon yenlik (yaklaşık 12 milyon lira) ödemeyi de reddedeceği öğrenilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Aşkı kraliyete tercih eden Japon prensesin müstakbel eşinden imparatorluk malikanesini ziyaret
Aşkı kraliyete tercih eden Japon prensesin müstakbel eşinden imparatorluk malikanesini ziyaret

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aşkı kraliyete tercih eden Japon prensesin müstakbel eşinden imparatorluk malikanesini ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşkı kraliyete tercih eden Japon prensesin müstakbel eşinden imparatorluk malikanesini ziyaret - Son Dakika
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