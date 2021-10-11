Üye Girişi
Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti - Son Dakika

Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti

11.10.2021 16:35
Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti

Avusturya'da Başbakanlık görevinden istifa eden Sebastian Kurz'un yerine getirilen Alexander Schallenberg, Avusturya Cumhurbaşkanının ofisinde düzenlenen törende yemin etti.

Avusturya'da Başbakanlık görevinden istifa eden Sebastian Kurz'un yerine getirilen Alexander Schallenberg, Avusturya Cumhurbaşkanının ofisinde düzenlenen törende yemin etti.

Avusturya'da savcılık, yolsuzlukla mücadele kapsamında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Sebastian Kurz'un partisi olan Halk Partisi (ÖVP) ofislerine baskın düzenlemiş, ardından Kurz hakkında rüşvet ve güveni kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açıldığı bildirmişti. Hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları devam eden Kurz, Başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kurz'un istifa etmesinin ardından Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Alexander Schallenberg, Başbakan olarak atandı. 52 yaşındaki Schallenberg bugün Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in ofisinde düzenlenen törende yemin etti. Törende Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Michael Linhart da hazır bulundu.

Yemin töreninin ardından Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel tebriklerini iletti.

-İHA-

Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti
Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti
Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti
Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti
Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti

Sebastian Kurz, Başbakanlık, Avusturya, İstifa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti - Son Dakika


Son Dakika

Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak 16:41 Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi 16:36 Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi 16:21 Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi
Tecavüzle suçlanan Mendy, kefaletle de cezaevinden çıkamadı! Kariyerini de hayatını da bitirdi 16:05 Tecavüzle suçlanan Mendy, kefaletle de cezaevinden çıkamadı! Kariyerini de hayatını da bitirdi Molnupiravir isimli korona ilacı için acil kullanım izni başvurusu yapıldı 15:58 Molnupiravir isimli korona ilacı için acil kullanım izni başvurusu yapıldı Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir 15:26 Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu 15:18 Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti 14:29 Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti

Son Dakika Haberleri
16:43 Yaşamını yitiren AK Partili milletvekili İsmet Uçma kimdir?
16:40 Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak
16:39 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika olayları
16:35 Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi
16:29 Kılıçdaroğlu 'nu güldüren soru! "Aday mısınız" sorusuna açık açık cevap verdi: Düşüncelerim değişmedi
16:20 Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi
16:07 Muhalefetin "Siyasi cinayet" iddiasına Fahrettin Altun'dan cevap: Bilgileri savcılarla paylaşmalılar
16:06 Fiyat oyunu ifşa oldu! Kampanyalı ürünü daha pahalıya satılıyor
16:04 Tecavüzle suçlanan Mendy, kefaletle de cezaevinden çıkamadı! Kariyerini de hayatını da bitirdi
15:58 Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ser ifadelerden dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı
Yaşamını yitiren AK Partili milletvekili İsmet Uçma kimdir? Yaşamını yitiren AK Partili milletvekili İsmet Uçma kimdir?         
16:43
Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika olayları Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son dakika olayları         
16:39
Kılıçdaroğlu 'nu güldüren soru! Kılıçdaroğlu 'nu güldüren soru! "Aday mısınız" sorusuna açık açık cevap verdi: Düşüncelerim değişmedi         
16:29
Fiyat oyunu ifşa oldu! Kampanyalı ürünü daha pahalıya satılıyor Fiyat oyunu ifşa oldu! Kampanyalı ürünü daha pahalıya satılıyor         
16:07
Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ser ifadelerden dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ser ifadelerden dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı         
15:59
Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak         
15:31
Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma Son Dakika: Rekabet Kurumu'dan Trendyol'a rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma         
15:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?         
13:34
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Twitch'ten beşinci kez banlanan yayıncı Amouranth'ın Instagram ve TikTok hesapları da kapatıldı Twitch'ten beşinci kez banlanan yayıncı Amouranth'ın Instagram ve TikTok hesapları da kapatıldı         
12:19
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti         
12:06
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 16:54:31. #1.13#
SON DAKİKA: Avusturya'da yeni Başbakan Schallenberg yemin etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement