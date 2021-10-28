Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a 29 Ekim tebriği - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 98. yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'de cumhuriyetin ilanının 98. yıldönümü dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında, Türkiye'nin belirlediği hedeflere doğru başarıyla ilerlediğini belirterek, Türkiye'nin uluslararası arenada çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi. Aliyev mektubunda ayrıca, "Sayın Başkan, sevgili kardeşim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle şahsım ve Azerbaycan halkı adına sizleri ve Türk kardeşlerimizi yürekten kutluyor, en iyi dileklerimi sunuyorum. Bugün siyasi, ekonomik, askeri açıdan güçlü ve istikrarlı Türkiye, uluslararası arenada çok önemli bir yere sahiptir. Liderliğinizde uygulanan geniş çaplı programlar ve projeler, kardeş ülkenizin kapsamlı ilerlemesine ve refahına hizmet etmektedir. Şüphesiz ki insanların size olan büyük güveni, belirlenen hedeflerinize doğru başarıyla ilerlemenizin en önemli faktördür" dedi.

Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ortak tarih ve milli-manevi değerler gibi sağlam temeller üzerine kurulduğunu vurgulayan Aliyev, "Birlik ve beraberliğimizin açık bir ifadesidir. Şu anda bu ilişkilerin tarihsel dönemine tanık oluyoruz. Şuşa Deklarasyonu'nda belirtilen amaç ve yönler doğrultusunda müttefik ilişkilerimiz her geçen gün genişliyor ve yeni içeriklerle zenginleşiyor. Sizlerin, kardeş Türkiye devleti ve halkının kararlı, siyasi ve manevi desteği, Azerbaycan'ın topraklarının kurtuluşu için verdiği mücadelede büyük rol oynadı. Azerbaycan-Türk dayanışmasını bir kez daha tüm dünyaya gösteren bu desteği halkımız asla unutmayacak. 'Bir millet, iki devlet' sloganı doğrultusunda, her alanda birliğimizi, etkin ve aktif işbirliğimizi daha da güçlendirmek ve geliştirmek için ortak çabalarımızı sürdüreceğimize inancım tam. Bu önemli günde, size sağlık, çalışmalarınızda başarılar ve kardeş Türkiye halkına barış ve refah diliyorum" ifadelerini kullandı.

(Kamil Nadirli/İHA)