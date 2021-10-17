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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Füzuli'ye gelen herkes Ermeni vahşetini görüyor" - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Füzuli'ye gelen herkes Ermeni vahşetini görüyor"

17.10.2021 18:49
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva ile Ermenistan işgalinden kurtarılmasının 1. yıl dönümünde Füzuli'ye yaptığı ziyarette, "Füzuli'ye gelen herkes Ermeni vahşetini görüyor" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mehriban Aliyeva ile Ermenistan işgalinden kurtarılmasının 1. yıl dönümünde Füzuli'ye yaptığı ziyarette, "Füzuli'ye gelen herkes Ermeni vahşetini görüyor" dedi.

Eşi Mehriban Aliyeva ile Ermenistan işgalinden 17 Ekim 2020'de kurtarılan Füzuli'yi ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temel atma törenlerine katıldı. Füzuli Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Aliyev, Füzuli-Ağdam karayolunun, Füzuli Anıt Kompleksinin, yeniden inşa edilecek Füzuli şehrinin, Füzuli'de inşa edilecek ilk konut binalarının ve Dövletyarlı köyünde inşa edilecek akıllı köyün temelini attı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Füzuli Merkez Şehir Parkı'nda oluşturulacak koşullar hakkında bilgi aldıktan sonra, parkta ağaç dikerek, eskiden Füzuli'de yaşayan Azerbaycanlılarla bir araya geldi.

17 EKİM AZERBAYCAN TARİHİNDE ÖZEL BİR YERE SAHİP OLACAK

Tam bir yıl önce Azerbaycan Ordusu'nun Füzuli şehrini ve birkaç köyü işgalcilerden kurtardığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Burada Azerbaycan bayrağını dalgalandırdık ve böylece uzun bir aradan sonra Azerbaycan devleti bu bölgelerde egemenliğini sağlamış oldu. Bu tarihi bir olaydır. O an 17 Ekim, Azerbaycan halkının asırlık tarihinde özel bir yere sahip olacaktır. Çünkü 17 Ekim'de büyük şehrimiz Füzuli işgalcilerden kurtarıldı" dedi.

"FÜZULİ'NİN İŞGALDEN KURTARILMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYORDU"

Büyük bir yerleşim yeri olduğu için Füzuli'nin savaş sırasında işgalden kurtarılmasının önemli olduğunu belirten Aliyev, "Cebrail ve Hadrut'tan sonra üçüncü büyük yerleşim yeri işgalcilerden kurtarıldı. Füzuli için şiddetli çatışmalar gerçekleşti. Kent çevresinde günlerce çok ciddi operasyonlar yapıldı. Düşman direndi, ancak yine de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, tarihi misyonunu yerine getirdi. Füzuli'nin işgalden kurtarıldığı haberini Azerbaycan halkına açıkladığımda, Azerbaycan halkı ve tüm dünya, şanlı görevimizi sonuna kadar yerine getireceğimizi, hiçbir gücün bizi durduramayacağını gördü" diye konuştu.

"FUZULİ'NİN KURTULUŞU BİZE EK BİR MANEVİ GÜÇ VERDİ"

Stratejik konumundan dolayı Füzuli'nin kurtarılmasının önemli olduğunu ifade eden Aliyev, "Füzuli'nin kontrolümüze girmesinden sonra Şuşa'ya gitmek için bize daha çok fırsat doğdu. Otuz yıldır burada güçlenen düşmanın tahkimatlarını kırarak geçmemiz halkımızın büyük kahramanlığını ve özverisini bir kez daha gösterdi. Düşmanlarımız, askerlerimizin vatanlarını kurtarmak için ölmeye hazır olduklarını gördü. Canlarını feda eden kahraman askerlerimiz, Azerbaycan halkının büyüklüğünü bir kez daha düşmana göstermiş oldu. Füzuli'nin işgalden kurtardıktan sonra Ermeni ordusunda firarlar daha da yaygınlaştı. Fuzuli'nin kurtuluşu bize ek bir manevi güç verdi. Bundan sonra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kurtarma görevini büyük bir kararlılıkla başarıyla sürdürdü. Füzuli'nin kurtarılmasından üç gün sonra Zengilan şehri, beş gün sonra Gubadlı, ardından Laçın koridoruna kadar ilerledik" dedi.

"FUZULİ'Yİ KURTARDIKTAN SONRA BAYRAĞIMIZI DİKEBİLECEĞİMİZ HİÇBİR BİNA BULAMADIK"

Füzuli en çok tahrip edilen bölge olduğunu vurgulayan Aliyev, "Bugün Füzuli'de iken herkes Ermeni vahşetinin tezahürlerini görüyor. Füzuli şehri tamamen yıkıldı. İyi hatırlarsınız, Azerbaycan halkı iyi hatırlar, Fuzuli'yi kurtardıktan sonra bayrağımızı dikebileceğimiz hiçbir bina bulamadık. Bir askeri birliğin bahçesindeki direğe bayrağımızı astık. Buraya gelen herkes Ermeni vahşetini, Ermeni vahşetini görüyor ve bunu kimse inkar edemez. Füzuli şehrini ve köyleri restore edeceğiz. Geçen yıl bu yönde büyük çalışmalar yapıldı. Kurtarılan tüm topraklarda hayat yeniden kurulacak ve vatandaşlar evlerine dönecek. Ancak bu süreç çok karmaşıktır. Burada doğru planlama yapılmalı ve mayın temizleme yapılmalıdır. Füzuli, kurtarılan bölgeler arasında mayın sayısı bakımından en kirli bölge, buraya yüz binden fazla mayın gömüldü. Bütün bu çalışmaları paralel olarak yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"FÜZULİ ULUSLARARASI HAVALİMANI, KARABAĞ'IN HAVA KAPISIDIR"

Füzuli Uluslararası Havalimanı'nın sadece sekiz ayda inşa edildiğini belirten Aliyev, "Bugün havalimanını incelerken, mayınlı bir alanda, bu kadar kısa bir zamanda uluslararası havalimanın dünya tarihinde inşa edilmediğini bir kez daha düşündüm. Şuşa'ya giden Zafer Yolu'nu yaptık ve şu anda Füzuli-Şuşa karayolunun inşaatı devam ediyor ve Füzuli-Hadrut, Füzuli-Cebrail, Füzuli-Ağdam kara yollarında çalışmalar sürüyor. Füzuli-Ağdam istikametinde yeni bir yolun temelinin attık. Ağdam'a gelen misafirlerin ve vatandaşlar Füzuli Uluslararası Havalimanı'nı kullanabilecek. Füzuli Uluslararası Havalimanı, Karabağ'ın hava kapısıdır" ifadelerini kullandı.

"DÖVLETYARLI KÖYÜNDE 'AKILLI KÖY' KONSEPTİ TEMELİNDE BÜYÜK BİR YERLEŞİM YERİ OLUŞTURULACAK"

Dövletyarlı köyünün "akıllı köy" konsepti temelinde yeniden inşa edileceğini belirten Aliyev, "Beş köyü birleştiren bu proje, gelecek yılın sonuna kadar vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. İlk etapta 450, ardından da 300 konut daha yapılması planlanıyor. Bu Fuzuli'deki ilk yerleşim merkezi olacak" dedi.

"ZORUNLU GÖÇMENLER, EN KISA SÜREDE KENDİ TOPRAKLARINA GERİ DÖNECEK"

Savaşın ve Dağlık Karabağ sorununun artık tarihte kaldığını vurgulayan Aliyev, "Geleceğe bakmalıyız. Bugün geleceği kendi ellerimizle yaratıyoruz. Hedeflerimize ulaşacağız, ülkemizi güçlendireceğiz, ordumuzu güçlendireceğiz ve Azerbaycan halkının güven içinde yaşamını temin edeceğiz. Tabii ki, 30 yıldır manevi acılar da dahil olmak üzere acı çeken zorunlu göçmenleri en kısa sürede kendi topraklarına geri döndüreceğiz" dedi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Füzuli'ye gelen herkes Ermeni vahşetini görüyor

Mehriban Aliyeva, İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermeni, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Füzuli'ye gelen herkes Ermeni vahşetini görüyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Füzuli'ye gelen herkes Ermeni vahşetini görüyor" - Son Dakika
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