Üye Girişi
Azerbaycan, Karabağ'ın incisi Şuşa'da restorasyon çalışmalarını sürdürüyorAzerbaycan Dışişleri Bakanlığı: "İlişkilerin normalleştirilmesini... - Son Dakika

Azerbaycan, Karabağ'ın incisi Şuşa'da restorasyon çalışmalarını sürdürüyorAzerbaycan Dışişleri Bakanlığı: "İlişkilerin normalleştirilmesini...

09.10.2021 12:01

- Azerbaycan, Karabağ'ın incisi Şuşa'da restorasyon çalışmalarını sürdürüyor Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: "İlişkilerin normalleştirilmesini desteklediğimiz mesajını vermek istiyoruz" Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın incisi ve Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'ya...

- Azerbaycan, Karabağ'ın incisi Şuşa'da restorasyon çalışmalarını sürdürüyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: "İlişkilerin normalleştirilmesini desteklediğimiz mesajını vermek istiyoruz"

BAKÜ - Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın incisi ve Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'ya işgal öncesindeki görümünü kazandırmak için restorasyon çalışmalarını sürdürürken, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Şuşa ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, uluslararası hukuk kapsamında ilişkilerin normalleştirilmesi taraftarı oldukları mesajını vermek istediklerini söyledi.

Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın incisi ve Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'ya işgal öncesindeki görümünü kazandırmaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Azerbaycan, işgal döneminde Ermenistan tarafından Şuşa'nın tahrip edilen tarihi ve kültürel yapılarını yeniden restore ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Şuşa kentinde Ermeniler tarafından tahrip edilen tarihi yapılara, Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği inşaat ve restorasyon çalışmalarını göstermek amacıyla Azerbaycan'da görevli diplomatlar ve yabancı gazeteciler için ziyaret düzenledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Şuşa ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın ilişkilerin normalleştirilmesini desteklediği mesajını vermek istediklerini söyledi.

Abdullayeva, "Ermenistan işgali döneminde Şuşa dahil olmak üzere diğer yerlerin işgal döneminde nasıl tahrip edildiği ve yasa dışı olarak kullanıldığını göstermek için ziyaret düzenledik. Aynı zamanda işgalden kurtarılan topraklarımızda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını göstermek için geldik. Bugün buraya gelen yabancı misyon temsilcileri gördüklerini hem kendi, hem de uluslararası platformlarda anlatacaklarına inanıyoruz" dedi.

Azerbaycan'ın esas mesajının barış olduğunu vurgulayan Abdullayeva, "Bizim her zaman uluslararası hukuk kapsamında ilişkilerin normalleştirilmesi taraftarı olduğumuzun mesajını vermek istiyoruz. Azerbaycan bugün restorasyon çalışmalarını yürütüyor, Azerbaycan barışın sağlanması için adımlar atıyor ve ümit ediyorum ki düzenlediğimiz bu ziyaret amacına ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Şuşa'nın tarihi ve kültürel yapıları

Şuşa Kale duvarı (suru), Han Kızı Çeşmesi, Aşağı Gövher Ağa Camii, Yukarı Gövher Ağa Camii, Saatlı Camii ve Kazançı Kilisesi'nin yanı sıra ünlü Azerbaycanlı şair, devlet adamı ve diplomat Molla Penah Vagif'in Anıt Mezarı da dahil çok sayıda tarihi ve kültürel yapı Ermeni işgali döneminde büyük hasar almış ve tahrip edilmişti.

Şuşa'nın restorasyonu

Azerbaycan'ın ilk etapta 15 tarihi ve mimari anıtın restore edilmesine yönelik projeler üzerindeki çalışmaları sürüyor. Şuşa'da inşaat ve imar işleri Şuşa'nın genel planına göre yürütülüyor. Ayrıca, Şuşa'da 9 hektarlık bir alan üzerinde, modern unsurlar içeren ve tamamen modern bir altyapıya sahip, Şuşa mimarisine uygun, 4-5 katlı çok daireli bir konut kompleksinin de inşa edilmesi ve hizmete sunulması bekleniliyor. Şuşa'da ayrıca, okul ve hastane binaları da inşa edilecek.

Azerbaycan, Karabağ'ın incisi Şuşa'da restorasyon çalışmalarını sürdürüyorAzerbaycan Dışişleri Bakanlığı: İlişkilerin normalleştirilmesini...
Azerbaycan, Karabağ'ın incisi Şuşa'da restorasyon çalışmalarını sürdürüyorAzerbaycan Dışişleri Bakanlığı: İlişkilerin normalleştirilmesini...
Azerbaycan, Karabağ'ın incisi Şuşa'da restorasyon çalışmalarını sürdürüyorAzerbaycan Dışişleri Bakanlığı: İlişkilerin normalleştirilmesini...
Azerbaycan, Karabağ'ın incisi Şuşa'da restorasyon çalışmalarını sürdürüyorAzerbaycan Dışişleri Bakanlığı: İlişkilerin normalleştirilmesini...

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan, Ermenistan, İşgal, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan, Karabağ'ın incisi Şuşa'da restorasyon çalışmalarını sürdürüyorAzerbaycan Dışişleri Bakanlığı: 'İlişkilerin normalleştirilmesini... - Son Dakika


Son Dakika

Sokakta yarı çıplak hırsız kovaladı! O anlar saniye saniye kameralarda 12:37 Sokakta yarı çıplak hırsız kovaladı! O anlar saniye saniye kameralarda Ağrıları artmasına rağmen koronaya yakalanmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen vatandaş felç kaldı 12:25 Ağrıları artmasına rağmen koronaya yakalanmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen vatandaş felç kaldı Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor 12:22 Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor
İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu 12:16 İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı 12:07 Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Çerezlik kabak çekirdeğindeki rekolte ve fiyat üreticinin yüzünü güldüürdü 11:54 Çerezlik kabak çekirdeğindeki rekolte ve fiyat üreticinin yüzünü güldüürdü
Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı 11:49 Almanya'dan sınır dışı edilen Afgan çete lideri Sanger Ahmadi, İstanbul'da yakalandı Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar 11:13 Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar

Son Dakika Haberleri
12:49 Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim
12:37 Sokakta yarı çıplak hırsız kovaladı! O anlar saniye saniye kameralarda
12:35 Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak
12:24 Ağrıları artmasına rağmen koronaya yakalanmaktan korktuğu için hastaneye gitmeyen vatandaş felç kaldı
12:23 "Havana Sendromu" ABD'den sonra şimdi de Almanya'da görüldü
12:22 Alpaslan Öztürk'ün sosyal medya paylaşımı başına dert oldu! Rumenler özür bekliyor
12:16 İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyaları 3'te 1 fiyatına satın almak isteyenler kuyruk oluşturdu
12:05 Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı
11:48 Marmara Denizi'ndeki balıklarla ilgili araştırma verileri uzmanları telaşlandırdı
11:41 Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı
Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim Çin'den Tayvan'a zeytin dalı: Barışçıl yollarla yeniden birleşelim         
12:49
Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak         
12:36
"Havana Sendromu" ABD'den sonra şimdi de Almanya'da görüldü         
12:23
Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi Her yerde aranan şüphelileri, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi         
12:20
YPG'li terörist Adana'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı YPG'li terörist Adana'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı         
12:09
Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı Fatih Terim'in istediği transferler için 15 milyon euro bütçe ayrıldı         
12:06
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı Son dakika! A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı         
11:42
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis         
10:36
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 12:54:16. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan, Karabağ'ın incisi Şuşa'da restorasyon çalışmalarını sürdürüyorAzerbaycan Dışişleri Bakanlığı: "İlişkilerin normalleştirilmesini... - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement