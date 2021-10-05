BAE İçişleri Bakanı Al Nahyan, İsrailli mevkidaşı Ayelet Shaked ile görüştü - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanı Seyf bin Zayid Al Nahyan, başkent Abu Dabi'de İsrailli mevkidaşı Ayelet Shaked ile görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanı Seyf bin Zayid Al Nahyan, başkent Abu Dabi'de İsrailli mevkidaşı Ayelet Shaked ile bir araya geldi. Görüşmede, özellikle güvenlik alanlarında olmak üzere ortak öneme sahip konuların ve bu alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarının ele alındığı açıklandı.

Dünden bu yana BAE'ye resmi ziyarette bulunan Shaked, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında vizesiz seyahatin 10 Ekim Pazar gününden itibaren başlayacağını duyurmuştu. İsrail ve BAE geçtiğimiz ocak ayında vize muafiyeti anlaşması imzalamış ancak BAE, korona virüs pandemisi nedeniyle kısa süre sonra askıya almıştı. İsrail ile BAE arasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

(Hamad Alnajjar/İHA)