Bakan Akar, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan- Türkiye- Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi. Tiflis Havalimanı'nda Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Davit Sujashvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, Başbakanlığa geçerek Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayii iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Milli Savunma Bakanı Akar tarafından, Türkiye ve Gürcistan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldığı, Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne verilen önemin belirtildiği öğrenildi.

Bakanlık kaynaklarından, Bakan Akar'ın, bölgesel sahiplik ilkesi esas alınarak Karadeniz'deki sorunların karşılıklı diyalog ve görüşme yoluyla barışçıl şekilde çözülmesi gerekliliğini ifade ettiği, iki ülke arasında askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesinin önemini vurguladığı bilgisi paylaşıldı.

(Utku Şimşek/İHA)