Üye Girişi
Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz (2) - Son Dakika

Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz (2)

05.10.2021 16:59
Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz (2), System.String[]

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADIBakan Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile katıldığı Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Bakan Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile katıldığı Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin 'Nautical Geo araştırma gemisinin Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etme teşebbüsüne' ilişkin sorusu üzerine, Bakan Akar, "Maalesef komşumuz Yunanistan, Girit'in doğusu, Kıbrıs'ın güneybatısında ısrarlı bir şekilde ihlal girişimlerinde bulundu. İlgili unsurlarımız tarafından tedbirler alınarak gerekli girişimler gerçekleştirildi" dedi.

'DİYALOGLA ÇÖZÜLEBİLECEĞİNE İNANIYORUZ'Bakan Akar, tüm ikazlara rağmen Yunanistan'ın taciz ve ihlallerini ısrarla sürdürdüğünü belirterek, "Biz sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Daha önceki muhataplarımızla olduğu gibi şimdiki muhataplarımızla da diyalog kanallarının açık olması en samimi temennimiz. Biz her şekilde diyalogdan yanayız. Ancak ülkemizin ve KKTC'nin hakkını hukukunu çiğnetmeyeceğimizin, hiçbir oldubittiye de izin vermeyeceğimizin de bilinmesini isterim" diye konuştu.'DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN FIRSAT'Türkiye ve Yunanistan arasındaki İstişari, Güven ve Güven Artırıcı görüşmelerle NATO Karargahı'ndaki Ayrıştırma Usulleri toplantılarını diyaloğun geliştirilmesi için birer fırsat, uygun birer ortam olarak nitelendiren Akar, "Sorunların sözümü için bunların devamından yanayız" ifadesini kullandı.Yunanistan'ın son dönemde giriştiği 'silahlanma yarışına' yönelik soru üzerine de Akar, "Komşumuz Yunanistan'ın bazı ülkelerin teşvik, tahriklerine kapılarak çeşitli teşebbüslerde bulunmasının kendilerine yarar sağlamayacağının görülmesi gerekir" dedi.

Bakan Akar, açıklamasının sonunda, "Türkiye, hiçbir zaman ve hiç kimse için tehdit olmadığı gibi aksine daima güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefik olmuştur" diye konuştu.


Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz (2)
Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz (2)

Hulusi Akar, Yunanistan, Türkiye, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz (2) - Son Dakika


Son Dakika

Fransa'da kiliselerde son 70 yılda 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı 17:12 Fransa'da kiliselerde son 70 yılda 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'in işine yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat arttı 16:51 WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'in işine yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat arttı A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı 16:35 A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı
Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir 15:36 Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi 15:29 Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi Şehirler arası otobüslerde açık bilette 14:53 Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı
100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 14:33 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti 14:18 Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti

Son Dakika Haberleri
16:51 WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'in işine yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat arttı
16:42 Bu görüntü İstanbul'dan! Simit satması engellenen kişi verici kulesine çıkıp intihara kalkıştı
16:37 Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi
16:34 A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı
16:27 Sarı-Lacivertli yıldızlar dev kulüplerin dikkatini çekti
16:15 Uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit mi edildi? Polis Aleyna'yı ölüme sürükleyen mesajların peşine düştü
16:02 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 5 Ekim 2021
15:59 Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada
15:58 Oyuncu Barbra Streisand, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'e övgüler yağdırdı
15:36 Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir
Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı         
17:18
Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm! Haber alamayan arkadaşları buldu Antalya'da otel odasında şüpheli ölüm! Haber alamayan arkadaşları buldu         
16:56
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi         
16:37
Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada         
16:00
Teşkilat dizisindeki racon sahnesi izleyenleri mest etti Teşkilat dizisindeki racon sahnesi izleyenleri mest etti         
15:31
Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı, ortalık savaş alanına döndü Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı, ortalık savaş alanına döndü         
15:07
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek         
14:40
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?         
14:20
Yunan ve Bulgarlar balık almaya bile Edirne'ye geliyor Yunan ve Bulgarlar balık almaya bile Edirne'ye geliyor         
14:13
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İstanbul barajlarında doluluk yüzde 50'nin altına düştü İstanbul barajlarında doluluk yüzde 50'nin altına düştü         
13:33
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 17:21:39. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Akar: Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement