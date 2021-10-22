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Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüştü

22.10.2021 09:09

Gelen son dakika haberlerine göre - Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore ziyareti kapsamında Güney Kore Dışişleri Bakanı Eui-Yong ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüştü

SEUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore ziyareti kapsamında Güney Kore Dışişleri Bakanı Eui-Yong ile bir araya geldi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Dışişleri Bkaanı Eui-Yong ile görüştü. Çavuşoğlu'nun görüşmeleri kapsamında Türkiye-Güney Kore ikili ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Çavuşoğlu'nun Güney Kore Başbakanı Boo-kyum Kim ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüştü
Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüştü
Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüştü
Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore, Seul, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Güney Koreli mevkidaşı Eui-Yong ile görüştü - Son Dakika
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