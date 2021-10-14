Bakan Çavuşoğlu: "Taliban heyeti bizden insani yardımların devam etmesini rica ettiler" - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Taliban heyeti bizden insani yardımların devam etmesini rica ettiler."

"Taliban yönetimi, ülkelerine dönmek isteyen Afganlara destek vereceklerini söylediler. İlave göç akımı olmaması adına da kendileriyle görüştük."

" (Libya Dışişleri Bakanı ile) Son derece samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

"(Taliban heyeti ile) Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık."

-İHA-