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Bakan Çavuşoğlu: "Taliban heyeti bizden insani yardımların devam etmesini rica ettiler" - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Taliban heyeti bizden insani yardımların devam etmesini rica ettiler"

14.10.2021 17:35
Bakan Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu: "Taliban heyeti bizden insani yardımların devam etmesini rica ettiler.

Bakan Çavuşoğlu: "Taliban heyeti bizden insani yardımların devam etmesini rica ettiler."

"Taliban yönetimi, ülkelerine dönmek isteyen Afganlara destek vereceklerini söylediler. İlave göç akımı olmaması adına da kendileriyle görüştük."

" (Libya Dışişleri Bakanı ile) Son derece samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

"(Taliban heyeti ile) Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık."

-İHA-

Bakan Çavuşoğlu: Taliban heyeti bizden insani yardımların devam etmesini rica ettiler

Taliban, GÖÇ, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu: "Taliban heyeti bizden insani yardımların devam etmesini rica ettiler" - Son Dakika
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