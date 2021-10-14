Bakan Çavuşoğlu: "Taliban heyeti bizden insani yardımların devam etmesini rica ettiler" - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Taliban heyeti bizden insani yardımların devam etmesini rica ettiler."
"Taliban yönetimi, ülkelerine dönmek isteyen Afganlara destek vereceklerini söylediler. İlave göç akımı olmaması adına da kendileriyle görüştük."
" (Libya Dışişleri Bakanı ile) Son derece samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik."
"(Taliban heyeti ile) Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık."
-İHA-
Kaynak: İHA
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