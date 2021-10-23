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BAKAN GÜL: YENİ YÜZYILA, YENİ ANAYASA İLE GİRMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR - Son Dakika

BAKAN GÜL: YENİ YÜZYILA, YENİ ANAYASA İLE GİRMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR

23.10.2021 18:30

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni yüzyıla, yeni anayasa ile girmek hepimizin boynunun borcudur.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Yeni yüzyıla, yeni anayasa ile girmek hepimizin boynunun borcudur. Bu konuda muhalefetin kaçma lüksü yoktur. Demokrasi yapmış gibi yapmakla olmaz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı'na Gül'ün yanı sıra Gaziantep AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Belediye başkanları, milletvekilleri ve partililer katıldı. Bakan Gül, Türkiye'nin yeni bir sivil anayasaya ihtiyaç duyduğunu ve sivil anayasanın oluşturulması için tüm muhalefet partilerinin çalışarak topluma karşı görevlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Gül, Batı'nın terörle mücadelede ve insan haklarının korunması yönünde sözde hareket ettiğini söyleyerek Türkiye'nin mazlumlara kucak açtığını dile getirdi.

'SİVİL ANAYASAYI YAPMAK İKTİDARIN DA MUHALEFETİN DE GÖREVİDİR'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sivil anayasanın muhalefetin de desteği ile yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ve sivil anayasayı yapmanın millete karşı bir sorumluluk olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yeni yüzyıla, yeni anayasa ile girmek hepimizin boynunun borcudur. Bu konuda muhalefetin kaçma lüksü yoktur. Demokrasi yapmış gibi yapmakla olmaz. İşte yeni anayasa sivil anayasayı masada yapmaktan hiçbir muhalefetin kaçma lüksü yoktur ve bu milletimize karşı bir sorumluluktur. Buradan bir kez daha hatırlatıyorum Cumhur İttifakı ile kurduğumuz güçlü ve büyük ittifakla yolumuza devam ediyoruz."

'BATININ TERÖRLE MÜCADELESİ DE İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞU DA SÖZDE'

Bakan Gül, Türkiye'nin her daim mazlumların yanında yer aldığını ve Batı'nın terör destekçiliği yaparak mazlumlara karşı da çifte standart uyguladığını dile getirdi.

Batı'nın insan haklarını sözde savunduğunu ve mültecilerin hiçbir haklarının savunulmadığı gibi canlarına da kast edildiğini söyleyen Gül, "Biz mazlumların yanında durmaya devam edeceğiz. Nerede bir haksızlık varsa dile getirmeye devam edeceğiz. Batının terörle mücadelesi de sözdedir. 'Hangi terör örgütüne karşı çıkayım' diyerek terör örgütlerine destekçilik yapıyor. Mülteci konusunda çifte standart yapıyor. İnsan haklarından bahseden batının mültecilere çelme takan ve mültecilerin botlarını batırarak o sularda hayatlarına kasteden anlayışın insanlığa verecek bir mesajı yoktur. Dünya adalet beklemektedir. Bu yüzden daha güçlü olmak zorundayız. Türkiye Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Ege'de, Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de, Kafkaslarda, yanı başımızda Suriye'de ülkemizin menfaatleri için güçlü bir dirayet sergilemektedir" dedi.

'TÜRKİYE ÜZERİNE OYUN KURULAN DEĞİL, KURULAN OYUNLARI BOZAN ÜLKEDİR'

Bakan Gül, Türkiye'nin üzerine oyun oynanan bir ülke olmadığını ve Türkiye'nin kurulan oyunları bozan bir ülke olduğunu ifade ederek "Türkiye üzerinde oyun oynanacak bir ülke değil, Türkiye oyun kurucu bir ülkedir. Türkiye oyunları bozan bir ülkedir. Yeni ve büyük Türkiye'yi yeniden kurup koruyacağız ve geliştireceğiz. Mevcut sorunları da çözerek, ekmeğimizi arttırarak, özgürlüğü arttırarak 2023'e milletimizle emin adımlarla devam edeceğiz" diye konuştu.

'2053 VİZYONUMUZA EMİN ADIMLARLA ULAŞACAĞIZ'

2023 yılına yaklaşırken muhalefetten seçim üzerine çeşitli sesler geldiğini söyleyen Bakan Gül, AK Parti'nin tek adayının yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyerek, "2023 yılında birileri tekli mi çoklu mu, aday meselesi üzerine birileri mühendislik yapmaya çalışa dursun. Milletimizin adayı bellidir. Milletimizin adamı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı yaparak 2053 vizyonumuza hedeflerimize emin adımlarla ulaşacağız" dedi.

BAKAN GÜL: YENİ YÜZYILA, YENİ ANAYASA İLE GİRMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR
BAKAN GÜL: YENİ YÜZYILA, YENİ ANAYASA İLE GİRMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR
BAKAN GÜL: YENİ YÜZYILA, YENİ ANAYASA İLE GİRMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR
BAKAN GÜL: YENİ YÜZYILA, YENİ ANAYASA İLE GİRMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR
BAKAN GÜL: YENİ YÜZYILA, YENİ ANAYASA İLE GİRMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR
BAKAN GÜL: YENİ YÜZYILA, YENİ ANAYASA İLE GİRMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR
BAKAN GÜL: YENİ YÜZYILA, YENİ ANAYASA İLE GİRMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR
BAKAN GÜL: YENİ YÜZYILA, YENİ ANAYASA İLE GİRMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR
BAKAN GÜL: YENİ YÜZYILA, YENİ ANAYASA İLE GİRMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR
BAKAN GÜL: YENİ YÜZYILA, YENİ ANAYASA İLE GİRMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR

Adalet Bakanı, Türkiye, Anayasa, Adalet, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN GÜL: YENİ YÜZYILA, YENİ ANAYASA İLE GİRMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN GÜL: YENİ YÜZYILA, YENİ ANAYASA İLE GİRMEK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCUDUR - Son Dakika
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