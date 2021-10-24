Üye Girişi
Bakan Karaismailoğlu - TCDD çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu - TCDD çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak

24.10.2021 12:50

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD), 2025 yılına kadar tükettiği enerjinin yüzde 50'yi aşkın kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediğini belirterek, "TCDD, çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD), 2025 yılına kadar tükettiği enerjinin yüzde 50'yi aşkın kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediğini belirterek, "TCDD, çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, TCDD'nin çevreci yatırımlara ağırlık verdiğini bildirdi.

Kurumun, 2025 yılına kadar tükettiği enerjinin yüzde 50'yi aşkın kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediğine işaret eden Karaismailoğlu, "TCDD, çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, elektrikli işletmeciliğin, dizel işletmeciliğe kıyasla yüzde 50'ye varan yakıt tasarrufu sağladığını belirtti.

Daha az enerjiyle daha fazla çeker gücü ve bakım kolaylığı sağlaması, elektrikli işletmecilik esnasında emisyon salımının düşük olması ve benzeri etmenlerden ötürü mevcut konvansiyonel hatların elektrikli hale getirilmesi çalışmalarının hız kazandığını ifade eden Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, 2021 yılı itibarıyla TCDD bünyesinde mevcut bulunan ve halihazırda işletmecilik yapılan toplam 4 bin 540 kilometre uzunluğundaki konvansiyonel hat elektrikli hale getirildi. Bu da 11 bin 590 kilometre konvansiyonel hat uzunluğuna sahip TCDD şebekesinin yüzde 40'ına tekabül ediyor. Bunun yanı sıra tamamı elektrikli olan 1.213 kilometre uzunluğundaki yüksek hızlı tren hatları da eklendi. Günümüz itibarıyla toplam hat uzunluğu 12 bin 803 kilometre olan tüm TCDD hatlarının 5 bin 753 kilometresi yani yüzde 45'i elektrikli hale getirildi. Yapımı ve projelendirme çalışmaları devam eden konvansiyonel hatlardaki elektrifikasyon projelerinin tamamlanmasıyla, 2023 yılı sonuna kadar TCDD bünyesindeki mevcut konvansiyonel hatların yüzde 50'sinin elektrikli hale getirilmesi hedefleniyor."

TCDD'nin tükettiği enerjinin yarıdan fazlası yenilenebilir enerjiden karşılanacak

Karaismailoğlu, gerek hat uzunluklarının gerekse elektrikli hatların artmasıyla TCDD'nin elektrik tüketiminin de ilerleyen yıllarda artış göstermeye devam edeceğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, yoğun tüketim gözlenen sabit bina ve tesislerin de belirleneceğini, kendi enerjilerini güneş enerjisi sistemleriyle karşılayabilecek olanların tespiti ve fizibilite çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlanan verimli noktalar için ivedilikle yapım çalışmalarına başlanması ve 2025'e kadar, TCDD'nin tükettiği enerjinin yüzde 50'yi aşkın kısmının, güneş ve rüzgar başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamasının hedeflendiğini bildiren Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"TCDD, uygulama aşamasına geldiği bu çalışmalara yerel yönetimleri de dahil ederek onlarla iş birliği tesis etmekte ve bu sayede demiryolunun geçtiği her yere 'yeşil yol'u götürerek yenilenebilir enerji kaynaklarının ulaştırmada, kullanımında lokomotif görevi üstlenecek. Böylece TCDD, çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak."

'Sıfır Atık Projesi' ile 850 bin 528 kilogram atık toplandı

TCDD'nin, 'Sıfır Atık Projesi' için de düğmeye bastığını belirten Karaismailoğlu, projeyle 27 ayda kurum geneli 227 iş yerinde 850 bin 528 kilogram atık toplandığını, atıklarla 2 milyon 374 bin 577,6 kilovatsaat enerji tasarrufu, 7 bin 803 metreküp su tasarrufu sağlandığını, 66 bin 296 kilogram sera gazı salımının da önlendiğini bildirdi.

"Demir yolundan kaynaklı emisyonları yüzde 75 azaltmayı hedefliyoruz"

Bakanlık olarak çevre projelerine önem verdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Enerji verimliliğini yükselterek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı, çevreye verilen zararları ve emisyonu azaltmayı amaçlıyoruz. Avrupa'yı 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta haline getirmeyi hedefleyen Yeşil Mutabakat'a yönelik Ulusal Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı da yayınladık. Bütünleşik olarak tasarladığımız ulaşım ekosistemimizde, verimlilik esasında tüm modları birbirleriyle entegre hale getiriyoruz. Çok modlu ve dengeli bir ulaşım altyapısı için demir yollarında yatırım seferberliği başlattık. Kent içi raylı sistem hatlarına ilave olarak, yeni yüksek hızlı tren hatları inşa ediyor ve mevcut hatlarımızın yenileme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Böylece hem verimliliği artırıyoruz hem de karbondioksit emisyonunu azaltarak çevreye daha duyarlı bir işletmeciliğe geçiyoruz. 2035 yılında demir yolundan kaynaklı emisyonları 1990 yılına göre en az yüzde 75 oranında azaltmayı hedefliyoruz."

Bakan Karaismailoğlu - TCDD çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak
Bakan Karaismailoğlu - TCDD çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak
Bakan Karaismailoğlu - TCDD çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak
Bakan Karaismailoğlu - TCDD çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak
Bakan Karaismailoğlu - TCDD çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak

Yenilenebilir Enerji, Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu - TCDD çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak - Son Dakika


Son Dakika

Cemiyet hayatının ünlü isim Aslı Şen, dinlemeye gittiği Linet'i yerden yere vurdu: Erkeklerin olduğu masaya gülücükler gönderiyordu 13:41 Cemiyet hayatının ünlü isim Aslı Şen, dinlemeye gittiği Linet'i yerden yere vurdu: Erkeklerin olduğu masaya gülücükler gönderiyordu 19 aylık Murat'ın midesinde 17 boncuk mıknatıs bulundu! 2 saatlik operasyonla çıkartılabildi 13:35 19 aylık Murat'ın midesinde 17 boncuk mıknatıs bulundu! 2 saatlik operasyonla çıkartılabildi Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı 13:31 Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı
G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak 12:52 G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 11:12 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi 11:08 Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi
Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira 10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira Seren Serengil, 10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı

Son Dakika Haberleri
13:50 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek
13:34 19 aylık Murat'ın midesinde 17 boncuk mıknatıs bulundu! 2 saatlik operasyonla çıkartılabildi
13:32 Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif
13:31 Dehşete düşüren olay! Öldürdüğü evli kadınla cinsel ilişkiye girdi, sperm kalıntıları gerçeği ortaya çıkardı
13:28 Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar
12:54 Fırtına Kremlin'de kurulan iskeleyi yıktı, Kızıl Meydan bir süre ziyarete kapatıldı
12:53 Hollywood yıldızı Salma Hayek'ten Ajax'ın futbolcusu Alvarez'e şaşırtan telefon! Transferde araya girdi
12:51 G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak
12:50 Dükkanın kamerasında yansıyan ilginç detay! Melek benzeri parıltı görenleri korkuttu
11:50 Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kalede Berke Özer olacak
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif Katarlılar büyük balığa oynuyor! David Beckham'a 180 milyon euroluk teklif         
13:33
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var         
11:49
HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler         
11:10
Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
10:55
Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar         
10:27
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 13:56:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu - TCDD çevreci projelerle temiz enerjinin lokomotifi olacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement