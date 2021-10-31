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Son dakika haberleri: Bakan Koca, doğum yapan köpeğinin görüntüsünü paylaştı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Koca, doğum yapan köpeğinin görüntüsünü paylaştı

31.10.2021 17:32
Son dakika haberleri: Bakan Koca, doğum yapan köpeğinin görüntüsünü paylaştı

Son dakika haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, doğum yapan köpeği Sultan'ın görüntüsünü Twitter'dan paylaşarak "Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği 7 yavruyla hayatımızı bereketlendirdi" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, doğum yapan köpeği Sultan'ın görüntüsünü Twitter'dan paylaşarak "Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği 7 yavruyla hayatımızı bereketlendirdi" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği 7 yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, 'analı, babalı büyüsünler' dedi. Birazcık büyüsünler, isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Bakan Koca, doğum yapan köpeğinin görüntüsünü paylaştı

Fahrettin Koca, Twitter, Doğum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakan Koca, doğum yapan köpeğinin görüntüsünü paylaştı - Son Dakika


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