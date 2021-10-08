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BAKAN PAKDEMİRLİ, 'ELEKTRONİK HAYVAN TAKİP SİSTEMİ'Nİ TANITTI - Son Dakika

BAKAN PAKDEMİRLİ, 'ELEKTRONİK HAYVAN TAKİP SİSTEMİ'Nİ TANITTI

08.10.2021 17:41

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaman'daki programında elma bahçesindeki hasada katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karaman'daki programında elma bahçesindeki hasada katıldı. Traktör kullanıp ağaçtan elma toplayan Bakan Pakdemirli, gençlere 'fast food' yerine günde 1 elma tüketmeleri çağrısında bulundu. Pakdemirli, şunları söyledi:

"Elma, insanın beslenmesinde önemli. İngilizlerin bir atasözü var. Türkçesi şu; 'Günde 1 elma evden doktoru uzakta tutar.' Aslında meyve ve meyvelere karşı olan gençlerimizin de ilgisini artırmamız lazım ki, bu paketli ürünlerden çok meyveyi tüketmemiz, sağlığımız açısından da son derece önemli diye düşünüyorum. Türkiye'de 170 bin hektar alanda 4,5 milyon ton elma üretiliyor. 2002 yılından bu yana elma üretim alanlarında yüzde 15 artış olmasına rağmen, üretimimiz yüzde 95 artmış durumda. Bu tabi ki yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin, doğru ekim-dikim metotlarının sayesinde elde ettiğimiz rakamdır. 2021 tahminimiz, 4 milyon 260 bin ton elmamız olacak. İnşallah ürünümüz bu sene bol ve bereketli. Karaman, ağaç sayısı bakımından Türkiye'de ikinci sırada ama hedefi Isparta'yı geçmek. Onlara başarılar diliyoruz. Dünyada dekarında bin 670 kilo civarında verim alınıyor. Türkiye'de bin 750 kilolar civarında. Dekara veririmiz, biraz önce de söylediğim gibi, son 19 yılda yüzde 70'in üzerinde bir artışımız var. Dünya elma üretiminde, Türkiye üçüncü sırada. 2002'de 15 bin ton elma ihraç ederken, 2020'de 13 misli artışla 211 bin ton elma ihracatımız var. 111 milyon dolar parasal değerle, 2021 yılında da 2020'den ilk 8 ayda daha fazla ihraç yaparak 118 milyon dolarlık ihracata imza atılmış oldu. Gençlerimize fast food yerine günde 1 elma, obez olma diyoruz. Bunun çok ciddi önemi var, çikolata ve diğer ürünleri tüketeceğimize günde 1 elma tüketerek sağlıklı kalırız."

Daha sonra bir otelde sektör temsilcileriyle bir araya gelen Pakdemirli, tarım ve hayvancılıkta yapılan yatırımları anlattı.

BAKAN PAKDEMİRLİ, 'ELEKTRONİK HAYVAN TAKİP SİSTEMİ'Nİ TANITTI
BAKAN PAKDEMİRLİ, 'ELEKTRONİK HAYVAN TAKİP SİSTEMİ'Nİ TANITTI
BAKAN PAKDEMİRLİ, 'ELEKTRONİK HAYVAN TAKİP SİSTEMİ'Nİ TANITTI
BAKAN PAKDEMİRLİ, 'ELEKTRONİK HAYVAN TAKİP SİSTEMİ'Nİ TANITTI

Bekir Pakdemirli, Karaman, Türkiye, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN PAKDEMİRLİ, 'ELEKTRONİK HAYVAN TAKİP SİSTEMİ'Nİ TANITTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN PAKDEMİRLİ, 'ELEKTRONİK HAYVAN TAKİP SİSTEMİ'Nİ TANITTI - Son Dakika
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