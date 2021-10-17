Üye Girişi
Bakan Soylu: "Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir" - Son Dakika

Bakan Soylu: "Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir"

17.10.2021 17:27

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amacımız vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmek ve çocuklarımızın okula, insanlarımızın işine giderken emin bir şekilde gidebilmesini temin etmektir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amacımız vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmek ve çocuklarımızın okula, insanlarımızın işine giderken emin bir şekilde gidebilmesini temin etmektir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret kapsamında Tunceli'ye geldi. Bakan Soylu ve beraberindeki heyet önce 112 Acil Çağrı Merkezinde Güvenlik Toplantısına katıldı. Soylu, ardından İl Özel İdaresi bünyesine tahsis edilen 14 milyon lira değerinde olan 14 iş makine araçlarını personellere kendi elleriyle takdim etti. İçişleri Bakanı Soylu ardından açıklamalarda bulundu.

Bir tatil gününde sabahın erken saatinde önce Bingöl'e indiklerini ve daha sonra da Ovacık'ta bir yaşam kulesinde kahraman jandarma ekipleriyle birlikte olduklarını aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ardından da Tunceli'de Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız, Jandarmamızın diğer terör, istihbarat ve asayiş birimleri il idaresi genel müdürümüz arkadaşlarımızla Valimiz, İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımızla bir güvenlik toplantısı yaptık. Amacımız vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmek, çocuklarımızın okula, insanlarımızın da işine giderken emin bir şekilde gidebilmesini temin etmektir. Bunun için elimizden gelen gayreti göstermektir. Meselenin terör, asayiş ve uyuşturucu, özellikle çocuklarımıza musallat olan siber suçlarla, siber zorbalıkla ilgili boyutuyla adım adım ne noktada olduğumuzu tespit etmektir. İlgilenmek ve üzerimizdeki sorumlulukları gerçekleştirmektir. Bütün bunları hep birlikte sağladığımız hep birlikte gerçekleştirmeye çalıştığımız bir programı bugün adım adım yürütüyoruz" diye konuştu.

"Tunceli'ye 3 milyar 699 milyon şu anda devam eden yatırım var"

Konuşmalarına devam eden Bakan Soylu, "Bugün burada bir programın halkasındayız. Bu halkasında da valimiz ifade etti. İl Özel İdaresi özellikle gerek kamunun yatırımlarını gerekse de belediye sınırlarının dışında olan alanlar, köyler de dahil olmak üzere yolundan suyuna kadar tüm hizmetlerini gerçekleştirmek için İl Genel Meclisimizle diğer unsurlarımızla birlikte bu adımları planlarlar. Bugün burada 14 araç yani 14 milyon değerinde İl Özel İdaremize tahsis edilen cenaze nakil aracı, çöp arabası, kamyonlarımız ve iş makinelerimiz var. Bu şu demektir, Tuncelili hemşehrilerimize ve halkımıza Tunceli'nin güzel insanlarına daha çok yol yapılacak daha çok hizmet yapılacak. Hep birlikte eskimiş bulunan araçların yerine yenisi itam edildiği için daha verimli daha performanslı daha tez zamanda işler gerçekleştirilecek. Buna hayırlı uğurlu olsun denir. Tunceli'ye bir kilometre 100 kilometre ve bin kilometre yapmak bizim onurumuzdur. İçme suyu getirmek biraz önce söylendi güvenlik toplantısında valimiz ek bir bilgi olarak ifade etti. Tunceli'ye 3 milyar 699 milyon şu anda devam eden yatırım var. Bir takım atacağımız adımlar da var. Bu şu demektir bir taraftan ihracatımız yükseliyor bir taraftan kamu yatırımları şehirlerimizin hayatının olağan akışının aynı şekilde devam edebilmesi, bütün gelişmeleri yansıtabilmesi için kamu yatırımları devam ediyor. Bunların içerisinde yapacağımız İl Emniyet Müdürlüğü binası yok, biraz önce aldığımız değerlendirmeler ve kararlar yok bütün bunlar bir taraftan üniversite hakikaten yaklaşık 250 milyonluk sadece milli bütçeden yaklaşık 10 milyon Euro'luk Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından gerçekleşen yatırımlar. Yani geride kalmadığımız Allah'ımıza şükürler olsun her gün ilerlediğimizi gördüğümüz bir anlayışı bugün burada Tunceli'mizde de görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız işler yapmayı nasip etsin. Allah yapacakları yollarda ve hizmetlerde kavuşturacakları sularda da hem milletimizin hizmetkarı olmayı hem de milletimizin duasıyla buluşmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Programa Bakan Soylu'nun yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Durali Yılmaz ve beraberindeki heyet katıldı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Rıdvan Yeşilırmak - Hamdin Kılıç/İHA)

Bakan Soylu: Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir
Bakan Soylu: Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir
Bakan Soylu: Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir
Bakan Soylu: Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir
Bakan Soylu: Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir
Bakan Soylu: Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir
Bakan Soylu: Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir
Bakan Soylu: Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir
Bakan Soylu: Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir
Bakan Soylu: Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir
Bakan Soylu: Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir
Bakan Soylu: Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir
Bakan Soylu: Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir

Süleyman Soylu, Jandarma, Tragger, Tunceli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: 'Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir' - Son Dakika


Son Dakika

Talihsiz kaza! 17 yaşındaki çocuk, babasının silahını temizlerken annesini vurdu 18:11 Talihsiz kaza! 17 yaşındaki çocuk, babasının silahını temizlerken annesini vurdu En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm veriyor! Bölge için ek tedbir önerisi 18:08 En çok vaka artışının yaşandığı Karadeniz alarm veriyor! Bölge için ek tedbir önerisi Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı 18:04 Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı
Markete giden aileye sokak ortasında kurşun yağdırdılar! 6 yaşındaki çocuk vuruldu 17:26 Markete giden aileye sokak ortasında kurşun yağdırdılar! 6 yaşındaki çocuk vuruldu Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz 17:24 Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu 16:51 Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu
Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı 16:23 Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı 16:08 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sert tepkisine rağmen bürokratlara yönelik çağrısını tekrarladı

Son Dakika Haberleri
18:07 Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
18:00 Sarı-kırmızılı takımda Mustafa Cengiz ve yönetimi ibra edildi
17:57 Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi
17:34 Kasımpaşa'nın hocası Cihat Arslan'dan istifa yorumlarına şaşırtan tepki: Keçiler ölür ama günahlar yok olmaz
17:26 Markete giden aileye sokak ortasında kurşun yağdırdılar! 6 yaşındaki çocuk vuruldu
17:24 6 kişinin zehirlenmesine sebep oldu! Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı
17:23 Sanatçı Arif Sağ'dan Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili merak uyandıran yorum: Siz onu seveceksiniz
17:22 Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi
16:55 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:51 Mostafa Mohamed durdurulamıyor! Konyaspor'u da es geçmedi
Karagümrük zirveye oynuyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi Karagümrük zirveye oynuyor! İstanbul ekibi, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi         
18:21
Bolu'da ilginç olay! Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu Bolu'da ilginç olay! Tetikçi sandığı paket servis kuryesini kendisini öldüreceği düşüncesiyle ayağından vurdu         
18:09
Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti Vitor Pereira'dan şaşırtan tercihler! Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti         
18:08
Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi Aslan puan farkını eritti! Galatasaray, kendi sahasında Konyaspor'u 1-0 yendi         
17:57
6 kişinin zehirlenmesine sebep oldu! Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı 6 kişinin zehirlenmesine sebep oldu! Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden ıspanak uyarısı         
17:25
Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi         
17:23
Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar         
16:24
Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı Sokak kan gölüne döndü! Damat, anlaşamadığı kayınbiraderini bıçakladı         
16:20
Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı         
13:27
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular         
12:24
Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu         
11:59
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı Formula 1'in en başarılı pilotu Lewis Hamilton'ın serveti dudak uçuklattı         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 18:25:12. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Soylu: "Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement