Son dakika haberleri... Gaziantep'ten, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hemşehrilik beratı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Fahri Hemşehrilik Payesi ve Beratı verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'e verdiği destek ve katkılardan dolayı beratı Varank'a Ankara'da takdim etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bakan Varank'ın şehri yüksek teknolojiye geçirmek ve bilim kenti yapmak için çok büyük gayret gösterdiğini belirtti.

Şahin, Varank'ın model fabrikalar açılmasına da katkıları olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bilim merkezinin TÜBİTAK'tan desteğini sağladınız. Kadın girişimcilere destek oldunuz. Biz size müteşekkiriz. Kardeş olmak için illa aynı kandan olmaya gerek yok. Sizin bize olan hizmetiniz, kardeşlik duygusuna eş. Sanayi Bakanımız olarak biz sizi seviyoruz. Fahri hemşehrilik unvanıyla sanayi şehrimize çok yakışıyorsunuz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki ziyarette, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar da hazır bulundu.