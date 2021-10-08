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BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK - Son Dakika

BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK

08.10.2021 22:46

Konya'daki açılış ve ziyaretlerinin ardından gençlerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil ile ilgili gençlerden gelen sorular üzerine TOGG'un 2022 yılının sonunda banttan ineceğini söyledi.

Konya'daki açılış ve ziyaretlerinin ardından gençlerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil ile ilgili gençlerden gelen sorular üzerine TOGG'un 2022 yılının sonunda banttan ineceğini söyledi. Bakan Varank, " Türkiye'nin otomobiline bu kadar heyecan duyulmasından memnuniyet duyuyoruz. İlk tanıttığımızdan itibaren, çocuğundan yaşlısına varana kadar herkes bu aracın ne zaman çıkacağıyla ilgili sorular soruyor. Türkiye'nin otomobili, inşallah 2022 yılının sonunda, seri üretim bandından çıkacak. Fabrikanın inşaatı devam ediyor. Makine siparişleri yapıldı. Arabanın prototipleri testlere girmeye başladı. 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkan araçlar, sanırsam 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olur. Türkiye'nin otomobilini bir araba olarak görmemek gerekiyor. Türkiye'nin otomobil projesi aslında, değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabı. Biz aracı ilk ilan ettiğimizde doğuştan elektrikli olacağını bazı otonom özelliklere sahip olacağını ve aynı zamanda fikri mülkiyet hakları bizim olduğu için bu aracı aslında teknoloji platformu olarak görmemiz gerektiğini startupların geliştirdiği teknolojileri bu araca entegre edebileceğimizi dile getirmiştik. İnsanlar elektrikli araç için daha erken diyordu. Şu anki geldiğimiz noktada yüz yıldır otomobil üreten firmalar, biz bu elektrikli araç devrimini nasıl yakalayacağız diye endişe içerisindeler. Biz aslında doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmış olduk. Başarının anahtarı da burada. Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptığınızda kazanmamanız için hiçbir sebep yok" diye konuştu.

'MUHALEFETİN PARLAMENTER SİSTEM DİYE KAFASINDA KURDUĞU BİR HAYAL VAR'

Gençlerden gelen seçim ile ilgili soruları da yanıtlayan Bakan Varank, şunları dedi:

"Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem diye kafalarında kurdukları bir hayal var. Bunu getireceğiz diyorlar. Bu partilerin seçim vaadi ne biliyor musunuz? Tekrar seçim yapmak. 2023'te eğer, seçimi kazanırlarsa 2024'te de yerel seçimler var. Parlamenter sistemi getirmeleri için ne yapmaları lazım? Anayasayı değiştirmeleri lazım. Anayasayı değiştirmek için seçim yapmaları lazım. O seçimi yaptıktan sonra milletvekili seçimi yapmaları lazım. O seçimi yaptıktan sonra, Mecliste tekrar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapmaları lazım. Yani muhalefetin seçim vaadi, ülkenin önümüzdeki 4-5 senesinde tekrar tekrar seçim yapmak. Böyle bir seçim vaadi olabilir mi? Siz planınızı projenizi, ülkeyi taşımak istediğiniz noktayı ortaya koyarsınız, buna göre siyaset yaparsınız. Dolayısıyla biz kendimizden emin olacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir iktidarın yapamadıklarını biz hamdolsun Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu ülkede başardık. Bu sadece kalkınma anlamında değil, demokratikleşme anlamında da böyle. Özgürlükler anlamında da böyle. İnşallah biz bu çalışmalarımıza gayretle devam edeceğiz."

BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK
BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK
BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK
BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK
BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK

Mustafa Varank, yerli oto, Konya, TOGG, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN VARANK: KONYA OVASI PROJESİ İLE 200 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLADIK - Son Dakika
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