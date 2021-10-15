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BAKAN VARANK TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ PROVOKASYONLARIN OLAĞAN ŞÜPHELİSİ CHP'DİR - Son Dakika

BAKAN VARANK TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ PROVOKASYONLARIN OLAĞAN ŞÜPHELİSİ CHP'DİR

15.10.2021 20:58

Erbaa'da kurulan iplik fabrikası, soğuk hava deposu ve kesimhanenin açılışlarını yapmak üzere Helikopterle Erbaa ilçesine gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 2008'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel krize yönelik 'Kriz bizi teğet geçecek' ifadelerine şu anda bir...

Erbaa'da kurulan iplik fabrikası, soğuk hava deposu ve kesimhanenin açılışlarını yapmak üzere Helikopterle Erbaa ilçesine gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 2008'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel krize yönelik 'Kriz bizi teğet geçecek' ifadelerine şu anda bir takım partiler kurarak siyaset arenasında boy gösteren kişilerin bile inanmadıklarını belirterek 'Ülkemizin babayiğit girişimcileri dünyada yatırımların durduğu şu dönemde dahi yatırımlarına son sürat devam ediyorlar. Tabii bu gayrette devlet olarak aldığımız tedbirlerin ve onlara sunduğumuz imkanların etkisi büyük. Atılan kararlı ve titiz adımlar, salgına rağmen ülkemizde çarkların dönmesini sağladı. Sanayi üretimi Ağustos 2021 döneminde de tam gaz yoluna devam etti. Yıllık bazda yüzde 13,8'lik bir artış kaydetti. Burada esas sevindirici olan da yüksek ve orta yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere üretimin bütün alt başlıklarında yaşanan artış. Türkiye üreterek büyümeye devam ediyor. Türk sanayisi adeta tarih yazıyor. Ülkemiz 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 21,7'lik rekor bir büyüme gerçekleştirdi. Uluslararası kuruluşlar Türk ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini güncellemekten adeta yorgun düştüler. İşte bakınız, son olarak IMF Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltti. Bu durum 2008 krizini sıyrıklarla atlatan ülkemizin pandemi koşullarından da güçlenerek çıkacağının göstergesidir dedi.

'KARALAMA SİYASETİ GÜDÜYORLAR'

2008'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o zamanki krizle ilgili 'Kriz bizi teğet geçecek' sözünü hatırlatan Varank şöyle devam ettiŞu anda bir takım partiler kurup, siyaset arenasında boy göstermeye çalışan insanlar bile o ifadeye inanmamışlardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözlerine inanmamışlardı. Ama bugün geldiğimiz noktada bütün rakamlar ortada. Biz o zamanki krizde gerçekten teğet geçmiştik. Ülkemiz o krizi başarıyla atlatmıştı. Şimdi bakıyoruz muhalefet her gün 'yandık, bittik' demeye devam ediyor. Siyasi çıkarları uğruna karalama siyaseti gütmeye devam ediyor. Ama biz eserlerle, hizmet siyasetiyle yolumuza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli teknoloji hamlesi ışığında, üretim ekosistemini tahkim etmeyi sürdürüyoruz. İşte en güzel örneklerinden bir tanesi bugün burada, Erbaa'da, organize sanayi bölgesi içerisinde iplik fabrikası gibi değerli bir tesisin, 7 ay gibi rekor bir sürede tamamlanan bir tesisin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Tabii muhalefetin tutumunu dile getirdiğimizde bize itiraz edenler oluyor. Ama siyaset yapıyoruz. Vatandaşlarımızın diğer muhalefet partileri tarafından kandırılmasını biz içimize sindiremiyoruz.

'TOKAT'I, ERBAA'YI EL ÜSTÜNDE TUTUYORUZ'

Erbaa'da kurulan iplik fabrikası ile soğuk hava deposu ve kesimhaneyle sanayiden kültüre, gıdadan tarıma her alanda Tokat'ı da Erbaa'yı da el üstünde tuttuklarını belirten Bakan Varank 'Erbaalı kardeşlerimizin de yanına elbette boş gelmedik. Burada da Erbaa için değerli iki projenin açılışını yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi. Erbaa'da inşa edilen soğuk hava deposu. Yaklaşık 4,2 milyon liralık bütçeyle inşa edilen bu depo 2 bin 400 ton kapasiteye sahip. Bu depo sayesinde bitkisel ürünlerin üretimi artırılacak ve sezon içinde yaşanan fiyat dengesizlikleri giderilmiş olacak ve özellikle de çiçekçilik konusunda bu depo Erbaa'nın kapasitesini de çok daha başka bir noktaya taşımış olacak. Yine açılışını yaptığımız bir diğer projemiz de dört nokta dört milyon lira bütçeli mezbahane yapımı işi. Bu projeyle Erbaalı kardeşlerimiz elli büyükbaş ve yüz küçükbaş kapasiteli toplamda 2 bin 400 metrekarelik modern bir tesise kavuşmuş olacaklar. İşte gördüğünüz gibi sanayiden kültüre, gıdadan tarıma her alanda verdiğimiz desteklerle Tokat'ı da Erbaa'yı da el üstünde tutmaya devam ediyoruz diye konuştu.

'TÜRKİYE KÜRESEL LİG OLACAK'

Türkiye'nin bütün altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla bölgede itibar sahibi bir ülke konumuna geldiğini belirten Bakan Varank Türkiye bütün bu altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla bölgesinde itibar sahibi bir ülke konumuna geldi. İnşallah Teknofest nesliyle, Teknofest kuşağıyla bu itibarı daha da yukarılara taşıyacak ve Türkiye'yi küresel ligde bir oyuncu haline getireceğiz. Şüphesiz ülkemizin yarınları bugünlerden çok daha aydınlık bir durumda. Biz devlet olarak müteşebbislerimizin ve gençlerimizin önünü açmak üzere reform gündemimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından ilçede yapımı tamamlanan iplik fabrikası ile belediyenin soğuk hava deposu ve kesimhanesinin açılışları gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Varank fabrikayı ve çalışanları ziyaret etti.

BAKAN VARANK TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ PROVOKASYONLARIN OLAĞAN ŞÜPHELİSİ CHP'DİR
BAKAN VARANK TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ PROVOKASYONLARIN OLAĞAN ŞÜPHELİSİ CHP'DİR
BAKAN VARANK TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ PROVOKASYONLARIN OLAĞAN ŞÜPHELİSİ CHP'DİR
BAKAN VARANK TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ PROVOKASYONLARIN OLAĞAN ŞÜPHELİSİ CHP'DİR
BAKAN VARANK TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ PROVOKASYONLARIN OLAĞAN ŞÜPHELİSİ CHP'DİR
BAKAN VARANK TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ PROVOKASYONLARIN OLAĞAN ŞÜPHELİSİ CHP'DİR
BAKAN VARANK TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ PROVOKASYONLARIN OLAĞAN ŞÜPHELİSİ CHP'DİR

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Varank, Türkiye, Erbaa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN VARANK TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ PROVOKASYONLARIN OLAĞAN ŞÜPHELİSİ CHP'DİR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN VARANK TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ PROVOKASYONLARIN OLAĞAN ŞÜPHELİSİ CHP'DİR - Son Dakika
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