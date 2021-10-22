12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlara daire hizmeti - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de ilk defa Ankara ve İstanbul'da 12 yaş üstü erkek çocuğu olan, şiddet mağduru kadınlara yönelik 1+1 bağımsız daireler şeklinde yeni hizmet birimleri oluşturduklarını söyledi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kadın konukevlerinde farklı ihtiyaçları ve öncelikleri olan kadınların aynı ortamda hizmet almalarının çeşitli sorunlar oluşturması nedeniyle yeni hizmet modellerine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Yanık, şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocuklarının ihtiyaçlarını göz önüne alarak ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında yeni hizmet modelini hayata geçirdiklerini söyledi. Bakan Yanık, "Konukevlerimizde hizmet alan kadınlarımızın 12 yaşından büyük erkek çocukları için yeni bir hizmet modelini başlattık. Türkiye'de ilk defa Ankara ve İstanbul'da hizmet veren kadın konukevlerimizden birinde 12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmet birimleri oluşturduk" dedi.

Bakan Derya Yanık, yeni hizmet modelinde, kadınların beraberindeki erkek çocuklarının yaş ve gelişim düzeylerini göz önünde bulundurduklarını belirterek, "Söz konusu hizmet birimlerimizi, 1+1 bağımsız daireler şeklinde planladık, tefrişatı da kadınların ve beraberindeki çocuklarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenledik. Ayrıca, diğer kadın konukevlerimizde olduğu gibi bu hizmet birimlerimiz de güvenlik riski oluşturabilecek durumlara karşı her türlü tedbir alınacak. Kadınlarımız ve beraberindeki çocuklarına kuruluş bilgilerinin gizliliği esasıyla hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. Bakan Yanık, söz konusu hizmet biriminde mağdur kadınların becerilerini geliştirebilecekleri atölye alanları ve beraberindeki çocukların akademik gelişimlerine destek sunulabilecek etüt odası-kütüphane ile çocuk ünitesinin de bulunduğunu söyledi.