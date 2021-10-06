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Bakan Yanık, AK Parti Kadın Kolları istişare toplantısına katıldı - Son Dakika

Bakan Yanık, AK Parti Kadın Kolları istişare toplantısına katıldı

06.10.2021 12:13
Bakan Yanık, AK Parti Kadın Kolları istişare toplantısına katıldı, System.String[]

Bakan Yanık: Türkiye'de kadın varlığı, nüfusun yarısıAİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir başkanlığında düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Yanık: Türkiye'de kadın varlığı, nüfusun yarısı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir başkanlığında düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Yanık, "Türkiye'de kadın varlığı, nüfusun yarısı. Böyle bir kaynağı siyasete, iş gücüne, sosyal hayata katmak noktasındaki irademiz ilk günden beri çok açık, net ve samimi biçimde devam ediyor" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın ve kadın milletvekillerinin katılımıyla İstişare ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Ayşe Keşir, yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Kadın kolları teşkilatı, geleneği olan bir teşkilat. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teveccüh ettiği, desteklediği, aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklediği teşkilat. Göreve başlayınca şu soruyu sorduk kendimize, biz illere gideceğiz, il ziyaretleri yapacağız ama o gün akşam döndükten sonra o ilde bir şeyler bırakalım istedik. O anlamda sizlerin de bildiği 2 proje ortaya çıktı. İlki kadın emeği buluşmalarımız, o illerde devam ediyor. Biz ne kadar çok kadına ulaşabilirsek bizim için önemli. Bir diğeri de geçtiğimiz hafta hanımefendinin himayesinde gerçekleştirdiğimiz yarım kalan eğitimin tamamlanması için 'Nerede Kalmıştık' projesi. İlerleyen zamanlarda bunun üzerine detayları konuşabiliriz. Biz her projeyi kendi ilinde tek tek yapıyoruz, ana bir lansman ile çıkarak devam etmiyoruz. Her birimiz ilimizde kadınlara dokunmak istiyoruz" dedi.Bakan Yanık ise toplantıda, "AK Parti'de kadın kolları özelinde, kadınların siyasette varlığı noktasında baktığımızda; AK Parti kadın politikaları, kadın kolları 20 yıl içerisinde önemli bir katkı sağlamıştır. Bundan sonra da bu katkıyı sağlamaya devam edecek. Türkiye'de kadın varlığı, nüfusun yarısı. Dolayısıyla böyle bir kaynağı siyasete, iş gücüne, sosyal hayata katmak noktasındaki irademiz ilk günden beri çok açık, çok net ve çok samimi biçimde devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki iradesi partinin bütün katmanlarına, bütün bölümlerine sirayet etmiş biçimde devam etmektedir. Bundan sonra da inşallah kadın kollarımızla, siyasetteki diğer kadın arkadaşlarımızla birlikte bu politikaların hem yürütücüsü hem de geliştiricisi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu tür buluşmaları çok önemsiyorum" diye konuştu.

Bakan Yanık, AK Parti Kadın Kolları istişare toplantısına katıldı
Bakan Yanık, AK Parti Kadın Kolları istişare toplantısına katıldı

Derya Yanık, Ayşe Keşir, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık, AK Parti Kadın Kolları istişare toplantısına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yanık, AK Parti Kadın Kolları istişare toplantısına katıldı - Son Dakika
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