İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van'ın Erciş Belediyesi'ni ziyaret etti.

Van Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, çeşitli programlar için Van'a gelen Çataklı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve il protokolü tarafından karşılandı.

Çataklı ve Bilmez daha sonra Erciş ilçesine geçerek, burada Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nu ziyaret etti.

Çataklı, Mehmetbeyoğlu'ndan belediyenin ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.