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Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin AB'ye üyeliği kolay bir süreç değil - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin AB'ye üyeliği kolay bir süreç değil

02.10.2021 20:33

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği ne bizim için ne de diğer Avrupa Birliği ülkeleri için çok kolay bir süreç değil.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, " Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği ne bizim için ne de diğer Avrupa Birliği ülkeleri için çok kolay bir süreç değil. Bu süreç Türkiye- AB ilişkilerinde olumlu bir gündeme geçtiğimiz an hem Türkiye hem de diğer Avrupa Birliği ülkelerinin yararına olacak ve hızlı bir şekilde ilerleyecek" dedi.

Kamu, özel sektör ve üniversitelerden burs kazanarak Avrupa Birliği alanında uzmanlaşan Jean Monnet bursiyerleri, mezunlar gününde bir araya geldi. Jean Monnet mezunları arasındaki ağın ve birlikteliğin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen program, Avrupa'nın sembol binalarının maketlerinin yapıldığı lego atölyesi ile başladı. Programa katılarak burada Jean Monnetlilere hitap eden Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, şu an içerisinde bulunulan Türkiye-AB ilişkilerindeki durgunluk sebebiyle morallerin bozulmaması gerektiğini söyledi. Kaymakcı, "Türkiye AB ilişkileri hep inişli çıkışlı olmuştur. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği ne bizim için ne de diğer Avrupa Birliği ülkeleri için çok kolay bir süreç değil. Bu sürecin çok vizyoner bir anlayışla ve sabırla yürütülmesi lazım. Emin olun Türkiye bu süreci götürme konusunda kararlıdır. Evet şu an istediğimiz hızda ve düzeyde değiliz ama ben inanıyorum ki Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu bir gündeme geçtiğimiz an bu süreç hem Türkiye hem de diğer Avrupa Birliği ülkelerinin yararına olacak ve hızlı bir şekilde ilerleyecek" dedi.

'JEAN MONNET PROGRAMINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Programdan sonra basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Kaymakcı, Jean Monnet Burs Programı'nın 30 yıldır uygulanan bir program olduğunu belirterek, "Bugün itibariyle 2 bin 500'den fazla Jean Monnetli yetişmiş insanımız var. Jean Monnetliler kamuda, özel sektörde ve akademide,1959'da Avrupa Ekonomi Toplumu'na başvurduğumuz zaman, Avrupa Birliği konusunda uzman sayımız çok sınırlıydı. Ama bugün binlerce Avrupa Birliği uzmanımız var. Birçok kamu kuruluşumuzda, özel sektörde, akademide, Avrupa Birliği'nin değişik alanları, değişik konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınabiliyor. Jean Monnetlileri biz aynı zamanda Türkiye'nin elçileri olarak görüyoruz. Bugün 2 bin 500 civarında insanımız, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama 1-2 yıl süre ile eğitim aldı, araştırma yaptı ve o ülkelerde Türkiye ile ilgili de tanıtım, iletişim konusunda son derece yararlı oldu. Bugün Türkiye'ye döndüler. Döndükleri ve görev yaptıkları kuruluşlarda uzmanlaştıkları konularda ayrıntılı çalışmalar yapabiliyorlar. Dolayısıyla Jean Monnet Avrupa Birliği'nin babası. Biz Türkiye'de yetiştirdiğimiz Jean Monnetlileri de geleceğin Avrupa'sını inşa edecek, geleceğin daha sağlıklı, daha güçlü, daha adil, daha kucaklayıcı Avrupa'sını inşa edecek gençleri, yöneticileri olarak görüyoruz. Avrupa Birliği Başkanlığı olarak da Jean Monnet programını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinlik Fatih Erkoç konserinin ardından sona erdi.

Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin AB'ye üyeliği kolay bir süreç değil
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin AB'ye üyeliği kolay bir süreç değil
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin AB'ye üyeliği kolay bir süreç değil
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin AB'ye üyeliği kolay bir süreç değil
Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin AB'ye üyeliği kolay bir süreç değil

Avrupa Birliği, Faruk Kaymakcı, Büyükelçi, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin AB'ye üyeliği kolay bir süreç değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Türkiye'nin AB'ye üyeliği kolay bir süreç değil - Son Dakika
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