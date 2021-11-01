Konya Büyükşehir, Tatköy yolunda sıcak asfalt çalışmasına başladı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Tatköy Mahallesi bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 31 ilçede 2021 yılı için planlanan 400 kilometre mahalle yolunun tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ihtiyaç olan bazı yollarda sıcak asfalt çalışmaları başlattıklarını aktardı.

Büyükşehir sorumluluğundaki yolların genişletilerek altyapı ve malzeme kalitelerinin artırıldığını, yol standartlarının yükseltildiğini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Konya'nın yarınlarının daha güzel olması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçelerimizdeki ve mahallelerimizdeki yolların merkez standardına yükseltilmesine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Tatköy bağlantı yolunda 3 buçuk kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştireceğiz. Ekiplerimiz altyapı çalışmalarını başlattı. En kısa sürede asfalt atılarak yolu hizmete açacağız. Yolun tamamlanmasının ardından Tatköylü hemşehrilerimizin merkezle olan bağlantıları daha konforlu olacak inşallah."

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, Ereğli Kutören- Belkaya mahalleleri arasında tamamladığı 7,1 kilometrelik mahalle yolunun ardından kalan kısımda da sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.