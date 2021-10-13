2021 YILI İTİBARİYLE 17 BİN TON SICAK ASFALT DÖKTÜK - Son Dakika

BAŞKAN DEMİRTAŞ, İLÇEMİZİN YOLLARINA 2021 YILI İTİBARİYLE 17 BİN TON SICAK ASFALT DÖKTÜK

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "2021 yılı dahilinde Asfalt programı doğrultusunda İlkadım'da 17. 661. 759 ton sıcak asfalt serimini tamamladık" dedi.

İlkadım'da yeni açılan projeli yolların ve asfalt çalışmasını altyapıyla ilgili çalışmalar biter bitmez yaptıklarını kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Su, elektrik, doğalgaz, internet gibi çalışmalar nedeniyle asfalt bütünlüğü bozulan sokaklarda da sıcak asfalt ve yama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. İlkadım Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için projelerini bir bir hayata geçiriyor. Planlanan program dahilinde yol çalışmalarını sürdüren Fen İşleri ekipleri halkın yoğun olarak kullandığı yollar ve sokaklara öncelik vererek, asfaltlama ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Birçok cadde ve sokağa sıcak asfalt dökülürken, bazı sokaklardaki bozuk yollarda da bakım onarım çalışmaları yapılıyor.

"Programlı çalışma ile halkın parasını boşa harcamıyoruz"

İlçemizde asfaltlama çalışmalarına hız verdiğinin altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş; "Belli bir program dahilinde ve öncelik sırasına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandığı, aşırı hasarlı yollara öncelik veriyoruz. Yap boz gibi bir sistem oluşmasını istemiyoruz. Bugün asfalt döktük, birkaç ay sonra bu asfalt sökülürse olmaz. Hem belediyenin hemde halkın parasını boşa harcayarak vatandaşımızı mağdur etmiş oluruz. Onun için asfalt çalışmalarını programlı şekilde yapıyoruz. Bir sokakta altyapı çalışmaları tamamlanmışsa asfaltını tamamlıyoruz. Vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan gelen asfalt talepleri anında ilgili birimlerimize ulaşıyor, programa alınıyor. Asfalt çalışmalarını başarıyla sürdüren ekip amirlerimize ve emekçilerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.