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KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARIYOR - Son Dakika

KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARIYOR

18.10.2021 13:04
KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARIYOR

İLKADIM KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARIYORBAŞKAN DEMİRTAŞ;

İLKADIM KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARIYOR

BAŞKAN DEMİRTAŞ; YOKSULLUĞUN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YARDIMLARIMIZI BÜYÜTEREK VATANDAŞLARIMIZA EL UZATAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle ilçe halkının yanında olan İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi imece usulü yardımlaşma kültürüyle hayırseverler vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında bir dayanışma köprüsü oluyor.

Korona virüs sebebiyle daha da zorlaşan ekonomik durum birçok vatandaşı yakından etkilediği bu günlerde İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğüne bağlı "Hayır Çarşısı" tarafından başlatılan yardımlar, kısa sürede çevreye yayıldı. Eşya talebinde bulunan bir çok aileye yardımı yapılmasına vesile olduklarını dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Takdir edersiniz ki yeryüzünde herkes aynı imkanlara sahip değil. Bazı insanlarımız yokluk ve çaresizlikle mücadele ediyor. Biz de görevimiz gereği bu yoksulluğu en aza indirmek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize Hilal Kart vasıtası ile yardım etmeye başladık. Bu kısıtlı idi. Kısa sürede yardım çağrılarımızı duyan yardımseverler kendi imkanları ile kullanmadıkları ihtiyaç fazlası eşyalarını getirmeye başladı. Biz de bu eşyaları yenileyerek Kadın Koordinasyon Merkezimiz aracılığıyla düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtmaya başladık. Bu anlamda da Kadın Koordinasyon Merkezimiz alan elle veren eli buluşturmaya devam ediyor. Bundan sonra da yardımlarımızı her gecen gün büyüterek vatandaşlarımıza el uzatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Demirtaş, hayırseverler vatandaşlardan kullanım fazlası eşyalarını 444 55 01 hattını arayarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaları çağrısında bulundu.

KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARIYOR
KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARIYOR
KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARIYOR
KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARIYOR
KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARIYOR

İlkadım Belediyesi, Necattin Demirtaş, Hisarcık, İlkadım, Toplum, Politika, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARIYOR - Son Dakika
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