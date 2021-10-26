Başkan Kassanov, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i tebrik etti - Son Dakika

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini Şevket Mirziyoyev'in yeniden kazanması dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı.

Kassanov mesajında, "Özbekistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Liberal Demokrat Partiden yeniden aday gösterilen Şevket Mirziyoyev'in oyların yüzde 80,1'ini alması ülke halkının Özbekistan'daki değişimi geniş bir şekilde desteklediğinin göstergesidir. DATÜB olarak, yeniden Özbekistan Cumhurbaşkanı seçilen Mirziyoyev'e görevinde başarılar diler, seçim sonuçlarının dost ve kardeş Özbekistan halkına başarı, refah ve kalkınma getirmesini temenni ederiz" dedi.

-İHA-