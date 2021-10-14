Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan sağlık çalışanlarıyla buluştu - Son Dakika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, sağlık çalışanlarıyla yemekte bir araya geldi.

Belediyenin Söğütlü Dere Tesisinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Ramazan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla ülke genelinde birçok insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

En kıymetli hazinenin sağlık olduğunu aktaran Ramazan, "Aşının bulunmasıyla vefat oranlarının azalması bir nebze de olsa bizleri rahatlattı. Bu zaman zarfında yaşamış olduğumuz badireler ve edindiğimiz tecrübeler, en kıymetli hazinemizin sağlımız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu sebepledir ki aşılanma oranlarının artması ve maske mesafe temizlik kurallarına uyulması bu gün hayati bir önem arz ediyor." dedi.

Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür eden Ramazan, şunları kaydetti:

"Sağlığımızı emanet ettiğimiz sizler de bizler için çok kıymetlisiniz. Bu süreçte çok çalıştınız, çok yoruldunuz ve çok büyük bir mücadele örneği sergilediniz. Yeri geldi evinizden, çocuklarınızdan, eşlerinizden ayrı kaldınız. Yeri geldi canınız pahasına insanların yardımına koştunuz. 7 gün 24 saat izin kullanmadan her çağırıldığında hastanelere koştunuz. Cansiperane bizler için bu hastalıkla savaştınız. Emekleriniz ve yapmış olduğunuz fedakarlıklar için her birinize yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Salgın ile mücadele esnasında hayatlarını kaybeden bütün sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bütün sağlık çalışanlarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmalarını temenni ediyorum."