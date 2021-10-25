Kahta Belediyesi'nden su kesintisi açıklaması - Son Dakika

Kahta Belediyesi, ilçede su kesintisine neden olan ana şebeke hattının onarıldığını bildirdi.

Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, yaptığı yazılı açıklamada, içme suyunun sağlandığı ana şebeke hattındaki boruda meydana gelen patlama nedeniyle ilçede dün itibariyle su kesintisi yaşandığı hatırlattı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından su borusunun onarıldığı aktaran Turan, açıklamasında şunlara yer verildi

"Damlacık Köyü mevkiinde yaşanan arıza giderilmiş olup ilçe merkezine su verilmiş. Arızanın giderilmesinden sonra İlçe merkezine gelen hatların boşalmış ve gaz oluşması sebebiyle hatların dolması bekleniyor. An itibariyle ilçenin belli bölgelerinde su evlere ulaşmış vaziyette. Hatların dolmasıyla ilçenin her tarafına su ulaşacaktır. Arıza nedeniyle halkımızın göstermiş olduğu duyarlılıktan ötürü teşekkür eder, Yaşanan mağduriyetten dolayı tüm halkımızdan özür dileriz."