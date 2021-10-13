Son dakika haberi... Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın annesi toprağa verildi - Son Dakika

Törenin ardından Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya taziyeleri kabul etti.

Yıldızkaya'nın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gürgün Yıldızkaya için Polatlı Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

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