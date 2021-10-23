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BBP Başkanı Destici: "Bu sefer denize dökmekle kalmaz, Atina'da tepelerine bineriz" - Son Dakika

BBP Başkanı Destici: "Bu sefer denize dökmekle kalmaz, Atina'da tepelerine bineriz"

23.10.2021 21:24
BBP Başkanı Destici:

- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, doğal kaynak arama çalışmaları sebebiyle gerginlikler yaşanan Yunanistan'a, "Bir kere daha onların gazına gelerek Türkiye'ye saldırmaya kalkarlarsa bu sefer denize dökmekle kalmayız, Selanik'te de, Gümülcine'de de Atina'da da tepelerine...

- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, doğal kaynak arama çalışmaları sebebiyle gerginlikler yaşanan Yunanistan'a, "Bir kere daha onların gazına gelerek Türkiye'ye saldırmaya kalkarlarsa bu sefer denize dökmekle kalmayız, Selanik'te de, Gümülcine'de de Atina'da da tepelerine bineriz" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, partisinin ilçe başkanlığı açılışını yapmak için Edirne'nin Keşan ilçesine geldi. Esnaf ziyaretleri ve vatandaş sohbetlerini aktararak sözlerine başlayan Destici, vatandaşların ve pandemi kaynaklı hizmet sektöründeki sıkıntıların olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, "Bugüne kadar Büyük Birlik Partisi olarak hem kamuoyu hem de mecliste çalıştık ve çalışamaya devam edeceğiz. Çünkü esnafımız desteği hak ediyor. Asgari ücret yılbaşında belirleniyor ve biz 10. aydayız. Gıda fiyatları başta olmak üzere hayatın pahalandığını ve enflasyonun yukarı doğru gittiğini biliyoruz. Bunun içinde de bu artan zamlar karşısında esnaf, çiftçi, emekli ve asgari ücretlimizi de ezdirmeyelim, yılbaşında verilecek zamları bir an önce vererek vatandaşı rahatlatalım. Girdi maliyetlerindeki yüksek artış kabul edilemez ve işletilemez noktaya gelmiştir. Çiftçinin kullandığı gübre fiyatlarındaki anormal artışa artık 'dur' demeli eğer durdurulamıyorsa, aradaki fark çiftçiye peşin olarak verilmeli ve gübre en az yüzde 50 oranında devlet tarafından sübvanse edilmeli. Aynı şey ilaç, mazot ve elektrik için de geçerlidir. Eğer bunları yapmaz ve desteklemezsek, önümüzdeki yıllarda daha yüksek gıda fiyatları ile karşılaşabiliriz. Bu desteklerin bekletilmeden hemen verilmesi gerekir. Hayvancılık için de sadece yem fiyatlarında yapılacak bir destekleme ile hayvancılık yapan vatandaşlarımız önemli ölçüde rahatlatılabilir. Esasen bunlardaki dışa bağlılıktan kurtulmalı, yemi de gübreyi de kendimiz üretmeliyiz, kendi çiftçimize vermeliyiz" dedi.

"YUNANİSTAN TÜRKİYE'YE SALDIRMAYA KALKARSA BU SEFER DENİZE DÖKMEKLE KALMAZ, ATİNA'DA TEPELERİNE BİNERİZ"

Konuşmasına Yunanistan ile Türkiye arasında doğal kaynak arama faaliyetleri üzerinden yaşanan gerginliğe de değinerek devam eden BBP Başkanı Destici, enerji kaynaklarının yapılacak sondaj çalışmaları ile çıkarılmasının ekonomik olarak önemli olduğunu belirterek, "İnşallah bunlar 2025 yılına kadar çıkarıldığını ekonomimiz büyük ölçüde rahatlayacak. Bu adımlardan asla vazgeçilmemeli ve sonuna kadar sürdürülmelidir. Amerika bir taraftan Avrupa bir taraftan, Rusya bir taraftan ve yanı başımızda haline vaktine boyuna posuna bakmadan Yunanistan Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyor. Bu Yunanistan'ın kendi başına cesaret edebileceği bir şey değil ama arkasında AB ve ABD'yi alarak güya Türkiye'ye kafa tuttuğunu sanıyor. Biz ona buradan bir kez daha Atatürk'ün liderliğinde İzmir'de nasıl denize döküldüklerini hatırlatırız ki, akıllarını başlarına başlarına alırlar inşallah. ABD ile Dedeağaç'ta üs kurmalarına, Fransa'nın kendilerine uçak ve gemi vermelerine ya da AB ülkelerinin destek açıklamalarına güvenmesinler. Bir kere daha onların gazına gelerek Türkiye'ye saldırmaya kalkarlarsa bu sefer denize dökmekle kalmayız; Selanik'te de, Gümülcine'de de Atina'da da tepelerine bineriz Allah'ın izniyle" diye konuştu.

"TERÖRİST BAŞININ HEYKELİNİN DİKECEK ADAM 7 YILDIZLI OTELDE Mİ OLACAK?"

Destici, ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin açıklamalarını kınadığını belirterek sözlerine devam ederken, son olarak tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef alarak, "Bize Avrupa'nın veya başkasının biz bir şeyler dayatmasına ihtiyacımız yok, hele Türkiye'de bulunan 10 ülkenin büyükelçisinin ülkenin içişlerine müdahale etme hadsizliği göstererek yargımızın verdiği kararlar ile ilgili müdahale çabaları ve 'Derhal bırakılsın' sözleriyle talimat verme hadsizliklerini de kınıyorum. Sizin haddinize değil. Bir yanlışlık varsa bizim yargımız o hatasından döner ve düzeltir; ama vatan ve millet düşmanlarına, milleti birbirine düşürmek için tezgah kuranlara, terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP'nin eş başkanlığını yapan, 6-8 Ekim olaylarında vatandaşlarımızın şehit edilmesinin müsebbibi olan Selahattin Demirtaş elbette ki hapiste olacak. Terörist başının heykelinin dikecek adam 7 yıldızlı otelde mi olacak? Elini kolunu sallayıp gezecek mi? Elbette hukuk cezasını verecek; ama önce bu davaların bir an önce sonuçlanması ne Avrupa'nın içeridekilerin eline koz vermemek gerek. Bir an önce mahkeme sonuçlansın kimse de ağzını açamasın. Biz hukukun çabuk işlemesini ve uzun tutukluluk sürelerinin sona ermesini ve bir an önce cezalarının verilmesini istiyoruz" dedi.

(Emre Akarca/İHA)

BBP Başkanı Destici: Bu sefer denize dökmekle kalmaz, Atina'da tepelerine bineriz
BBP Başkanı Destici: Bu sefer denize dökmekle kalmaz, Atina'da tepelerine bineriz
BBP Başkanı Destici: Bu sefer denize dökmekle kalmaz, Atina'da tepelerine bineriz
BBP Başkanı Destici: Bu sefer denize dökmekle kalmaz, Atina'da tepelerine bineriz
BBP Başkanı Destici: Bu sefer denize dökmekle kalmaz, Atina'da tepelerine bineriz

Büyük Birlik Partisi, Yunanistan, Selanik, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BBP Başkanı Destici: 'Bu sefer denize dökmekle kalmaz, Atina'da tepelerine bineriz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP Başkanı Destici: "Bu sefer denize dökmekle kalmaz, Atina'da tepelerine bineriz" - Son Dakika
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