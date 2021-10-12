Son dakika gündem: BBP Genel Başkanı Destici: "Gerçekte polisimizi, askerlerimizi şehit eden ABD'dir" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gerçekte polisimizi, askerlerimizi şehit eden ABD'dir, emperyalistlerdir." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle düzenlediği saldırı sonucu şehit olan polis memurları Cihat Şahin ve Fatih Doğan'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Gaziantep'in Karkamış ilçesine 3 havan topu atıldığını hatırlatan Destici, "Bu füzeler, havan topları, bombalar PKK eliyle aslında ABD tarafından atılmaktadır. Gerçekte polisimizi, askerlerimizi şehit eden ABD'dir, emperyalistlerdir. Karkamış'a havan topuyla saldıranlar onlardır. Çünkü bu silahları onların eline veren ABD yönetimidir." diye konuştu.

ABD'nin, terör örgütü PKK'ya, on binlerce tır silah verdiğini söyleyen Destici, şunları kaydetti:

"Bu silahların hedefinde Türkiye'den, Türk milletinden başka kimse yok. Yaşananlar, aynı zamanda ABD'nin, hava savunma sistemine sahip olmamıza karşı takındığı tavrın da bir neticesidir. Kendileri vermeyince, Rusya'dan S400 hava savunma sistemi almamıza bu denli yüksek tepki göstermelerinin sebebi de budur. İstiyorlar ki Türk hava sahası savunmasız kalsın ve bunlar da ya kuklaları eliyle ya da yeri geldiğinde kendileri bizzat Türkiye'ye saldırsınlar. Öyle yağma yok, Türkiye gerekli tedbirleri alıyor. Türkiye, asimetrik ve psikolojik harp tehdidi altında. Maksatlarını ve yöntemlerini artık biliyoruz. 15 Temmuz dahil olmak üzere açık ve örtülü fakat farklı metotlarla defalarca denediler, başaramadılar ve başaramayacaklar."

"Hayalden kurtulsunlar"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eleştirisi, yeni sisteme geçiş ve benzeri konuların gündemde yer aldığına işaret eden Destici, parti liderlerinin, akıllarından geçen siyasi rant planlarını, bu vesileyle hayata geçirmeye çalıştığını savundu.

Destici, yeni ittifak sinyalleri vererek, "Böl, parçala, kendi payına düşeni al." politikası yürütüldüğüne şahitlik ettiklerini belirterek, Millet İttifakı partileri arasında trafiğin, gel-gitlerin hızlandığını söyledi. Destici, "Neymiş güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerini paylaşıyorlarmış. Türkiye'de sistem krizi, devlet krizine doğru ilerliyormuş. Sanki bu sistemi millet seçmedi. Sanki gökten zembille indi, uzaydan getirilip Türkiye'de uygulamaya koyuldu. Elbette yeni sistemin eksiklikleri olacaktır. Bu eksikliklerin giderilmesi için el birliğiyle çalışmak yerine, vatandaşın oyunu hiç sayarak yeni sistem peşine düşmek de nedir? Hayalden kurtulsunlar." ifadelerini kullandı.

"Kanlı ellerle tokalaştığınızı görüyoruz"

BBP Genel Başkanı Destici, siyasi partilere, yeni anayasa konusunda birlik olunması, uzlaşma komisyonu kurulması, hızlıca seçim kanunu ve siyasi partiler yasasının demokratikleştirilmesi çağrısında bulundu.

Bu olmadan, atılacak her adımın eksik kalacağını kaydeden Detici, şöyle devam etti:

"Burada anlaşılan, bu isimler kendi siyasi rantları için hedeflerine giden yolda 'Her şey mübahtır' diyorlar. Masaya terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile bile pazarlık için oturabilenler, bu yolda oyun arkadaşı seçmekte pek de zorlanmayacaklardır. Gelin, parçalanmayalım ve 84 milyon birlikte bölüşelim, paylaşalım ve birlik olalım. Buna da siyasi partiler olarak öncülük yapalım. Seçime kadar bunun için uğraşalım. Seçimde herkes girer seçime, millet kime oy verirse o Meclise gelir, Türkiye'yi o yönetir. Olmayan Kürt sorunlarıyla, sistem sorunlarıyla uğraşana kadar dönüp memleketimize neler oluyor diye bir bakmalarını tavsiye ediyorum. Kanlı ellerle tokalaştığınızı görüyoruz. Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, diğer bölgelerde askerlerimizi şehit edenlerin siyasi uzantılarıyla tokalaşmak, o teröristlerle tokalaşmaktan farklı değildir. Sözüm, terör örgütünün sözcüsü HDP ile görüşen ve onlarla el sıkışan herkesedir."