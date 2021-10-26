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Destici'den 'tezkere' açıklaması - Son Dakika

Destici'den 'tezkere' açıklaması

26.10.2021 20:45
Destici'den 'tezkere' açıklaması

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak ve Suriye tezkeresine 'evet' oyu verdiğini belirterek, "Rabbim, kahraman ordumuzu her daim muzaffer eylesin, oradaki mazlumların da yar ve yardımcısı olsun" dedi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak ve Suriye tezkeresine 'evet' oyu verdiğini belirterek, "Rabbim, kahraman ordumuzu her daim muzaffer eylesin, oradaki mazlumların da yar ve yardımcısı olsun" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edilen Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin açıklamada bulundu. Destici, tezkereye 'evet' oyu verdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Mehmetçiğimiz, hem o bölgedeki kardeşlerimizin huzuru ve güvenliği için hem de o bölgeyi terör yuvası olmaktan kurtarmak ve teröristleri temizlemek için nasıl Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirmişse Tel Rıfat'tan Münbiç, Sincar'a kadar harekatlarını gerçekleştirecek ve oraları terörden temizleyecektir, Allah'ın izniyle. Bizim de duamız kahraman ordumuzla birliktedir. Rabbim, kahraman ordumuzu her daim muzaffer eylesin, oradaki mazlumların da yar ve yardımcısı olsun."

Haber:  ANKARA,


Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Suriye, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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