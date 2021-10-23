Beyaz Saray: "Kennedy suikastına ilişkin gizli belgeler 15 Aralık'ta yayımlanacak" - Son Dakika

Beyaz Saray, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin suikastı ile ilgili gizli belgelerin bir kısmının 15 Aralık'ta yayımlanacağını, kalan belgelerin ise 1 yıl içinde yayına hazır hale getirileceğini duyurdu.

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin suikastına ilişkin gizli belgeler açığa çıkıyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kennedy suikastına ilişkin gizli belgelerin bir kısmının 15 Aralık'ta yayımlanacağını, kalan belgelerin ise 1 yıl içinde yayına hazır hale getirileceği duyuruldu. Söz konusu belgelerin redaksiyonlarının tamamlanması için 15 Aralık'a kadar bekleneceği belirtilen açıklamada, 15 Aralık'a kadar redaksiyonu tamamlanmamış belgeler için de Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne (NARA) 1 yıl daha süre tanınacağı kaydedildi. Açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bazı belgelerin redaksiyonlarının tamamlanmaması gecikmenin gerekçesi olarak açıklanırken, askeri savunma, istihbarat, yasa koruma ve uluslararası ilişkilerin gidişatına zarar verme ihtimaline engel olmak için bu gecikmenin gerekli olduğu ifade edildi.

"O korkunç günü yaşayan ABD'liler ve ABD tarihinin hafızasında yankılanmaya devam eden derin bir ulusal trajedi" olarak nitelendirilen Kennedy suikastı ile ilgili NARA'nın koleksiyonundaki belgelerin yüzde 90'ını oluşturan 250 bin belgenin halka açık durumda olduğunun da altı çizildi.

John F Kennedy'nin 54 yıl önce 22 Kasım 1963'te Texas eyaletinin Dallas kentinde öldürülmesiyle ilgili çok sayıda komplo teorileri gündeme gelmesi üzerine 1992 yılında çıkartılan Kennedy suikastı kayıtları yasası gereği, çoğunluğu FBI, CIA, İç Güvenlik Bakanlığı'na ait 35 bin belgenin 25 yıl içerisinde kamuoyuna açıklanması gerekirken, bu süre 26 Ekim 2017'de dolmuştu. NARA, 1992 tarihli JFK yasası gereği suikaste ilişkin çok sayıda gizli olmayan belgeyi yayınlamış, eski Başkan Donald Trump ise 2017'de binlerce gizli belgenin açıklanmasına onay vermişti. Bazı belgeler ise ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutulmuştu.

(İHA)