AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Sivas'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ta ziyaretlerde bulundu.
Yıldırım, restorasyonu tamamlanan Gökmedrese'yi ziyaret ederek, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan bilgi aldı.
Cuma namazını Ulu Cami'de kılan Yıldırım, daha sonra Sivas Valiliğini ziyaret ederek "Şeref Defteri"ni imzaladı.
Yıldırım'a, Vali Ayhan tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilerek, Sivas bıçağı hediye edildi.
Ardından belediyeyi ziyaret eden eden Binali Yıldırım, Başkan Hilmi Bilgin'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bilgin, Yıldırım'a Sivasspor forması, Sivas bıçağı ve üzerinde "Bir post, bir dost yeter bana" yazılı tiftik keçisi postu hediye etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, daha sonra ismini taşıyan Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki öğrenci yurdunu ziyaret etti.
Yıldırım, akşam da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak.
Kaynak: AA
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