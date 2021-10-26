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Son dakika haberi! BM'den İsrail'in 6 Filistinli sivil toplum kuruluşunu "terör örgütü" olarak tanımlamasına kınama - Son Dakika

Son dakika haberi! BM'den İsrail'in 6 Filistinli sivil toplum kuruluşunu "terör örgütü" olarak tanımlamasına kınama

26.10.2021 12:01
Son dakika haberi! BM'den İsrail'in 6 Filistinli sivil toplum kuruluşunu

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, İsrail hükümetinin Filistin'deki 6 insan hakları grubu ile sivil toplum kuruluşunu "terör örgütü" olarak tanımlamasını kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, İsrail hükümetinin Filistin'deki 6 insan hakları grubu ile sivil toplum kuruluşunu "terör örgütü" olarak tanımlamasını kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne (FHKC) bağlı olduğunu iddia ettiği 6 Filistin insan hakları grubu ile sivil toplum kuruluşunu "terör örgütleri" listesine almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Söz konusu kararın güçlü bir şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, "Bu tanımlama, Filistin insan hakları ve tüm dünyadaki insan hakları hareketine yönelik bir saldırıdır" denildi. Filistinli insan hakları gruplarının susturulmasının insan haklarıyla ve demokrasiyle uyuşmadığı belirtilerek, "Uluslararası toplumu insan hakları savunucularını korumaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanıldı. İsrail'in terörle mücadele tedbirlerini sivil özgürlükleri haksız yere baltalamak veya insan hakları örgütlerinin meşru çalışmalarını kısıtlamak için kullanmaması gerektiği vurgulandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadele tedbirlerinin uluslararası hukuka uygun ve devletlerin uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmeyecek şekilde uygulanması gerekliliği konusunda net olduğu hatırlatıldı.

"İSRAİL HÜKÜMETİNİN TERÖRLE MÜCADELE TEDBİRLERİNİ KÖTÜYE KULLANMASI, TÜM ÜLKELERİN GÜVENLİĞİNİ ZEDELİYOR"

Açıklamada, "İsrail hükümeti tarafından terörle mücadele tedbirlerinin bu şekilde kötüye kullanılması, tüm ülkelerin güvenliğini zedeliyor. Sivil toplumun vazgeçilmez görevini yerine getirebilmesi için örgütlenme ve ifade özgürlüklerine tam olarak saygı gösterilmeli ve terörle mücadele ile güvenlik tedbirlerinin açıkça kötüye kullanılmasıyla zedelenmemelidir" ifadelerini yer verildi. İsrail tarafından terör örgütü olarak tanımlanan 6 grubun Filistinli kadınlar, kızlar, çocuklar, köylüler, mahkumlar ve sivil toplum aktivistlerle ilgilendiği kaydedilerek, "Bunların hepsi artan düzeyde ayrımcılık ve hatta şiddete maruz kalıyor" denilerek bu grupların evrensel insan haklarının dilini konuştuğu vurgulandı. Açıklamada, "İşle ilgili insan hakları ihlalleri de dahil olmak üzere Filistin'deki her türlü insan hakları ihlallerini belgelemek için işlerinde cinsiyete dayalı bir analiz de dahil olmak üzere hak temelli bir yaklaşım kullanıyorlar" ifadeleriyle 6 insan hakları grubu ile sivil toplum kuruluşuna destek verildi. Grupların terör örgütü olarak tanımlanmasının insan hakları savunucularının çalışmalarını fiilen yasaklamasına ve İsrail ordusunun bu grupların personelini tutuklamasına, ofislerini kapatmasına, varlıklarına el koymasına ve faaliyetlerini, insan hakları çalışmalarını yasaklamasının önünü açacağı ifade edildi.

İSRAİL'E SERT ELEŞTİRİ

Açıklamada, "İsrail ordusu son yıllarda insan hakları savunucularını sıkça hedef alarak işgalini genişletirken, uluslararası hukuka daha fazla meydan okuyor. Uluslararası ve İsrailli insan hakları örgütleri ağır eleştirilerle, yasal kısıtlamalarla ve hatta sınır dışı edilmeleriyle karşı karşıya kalırken, Filistinli insan hakları savunucuları her zaman en ağır kısıtlamalara maruz kanıldı" ifadeleri kullanıldı. Uluslararası topluma İsrail'in bu kararını gözden geçirmesi ve geri çekmesi için tüm siyasi ve diplomatik araçlarını kullanma çağrısı yapıldı.

İsrail geçtiğimiz günlerde, Addameer Mahkum Destek ve İnsan Hakları Derneği, Al-Haq, Defence for Children-Palestine, Union of Agricultural Work Committees (Tarım Çalışma Komiteleri Birliği), Bisan Araştırma ve Geliştirme Merkezi ve Union of Palestinian Women Committees'i (Filistin Kadın Komiteleri Birliği) terör örgütü olarak tanıdığını duyurmuştu.

-İHA-

Son dakika haberi! BM'den İsrail'in 6 Filistinli sivil toplum kuruluşunu terör örgütü olarak tanımlamasına kınama

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, İsrail, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BM'den İsrail'in 6 Filistinli sivil toplum kuruluşunu 'terör örgütü' olarak tanımlamasına kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! BM'den İsrail'in 6 Filistinli sivil toplum kuruluşunu "terör örgütü" olarak tanımlamasına kınama - Son Dakika
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