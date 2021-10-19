Büyükşehir'den Muhtarlar Günü'ne özel kutlama - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne özel kutlama programı düzenlendi. Millete hizmet yolunda muhtarlarla yol arkadaşlığı yaptıklarını belirten Başkan Zolan, "Önemli olan geride iz bırakmak, eser bırakmaktır. Gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır" dedi. 19. 10. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne özel Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarlarının katılımıyla kutlama programı düzenlendi. Çamlık Beyaz Kafe'de düzenlenen programa Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarları katıldı. Muhtarlar adına konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Osman Yürece, burada yaptığı konuşmada 1829 yılında kurulan muhtarlık teşkilatının geçmişten bugüne görevlerini başarıyla sürdürdüğüne dikkati çekti. Yürece, "Muhtarlarımıza özel ilgi ve alaka gösteren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere mahallelerimizin istek ve sorunlarını çözmek için gayret eden Valimiz Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan ve tüm emek verenlere tüm muhtarlarımız adına yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. "Muhtarlar yol arkadaşlarımızdır" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, muhtarlarla yol arkadaşlığı yaptıklarını belirterek, hizmet ve çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Başkan Osman Zolan, "Muhtarlarımız, birlikte çalıştığımız ve hizmet ettiğimiz yol arkadaşlarımızdır. Vatandaşımızın talebi ve derdi ile kendi derdiniz gibi uğraşıyor, ilgili makamlara iletiyorsunuz. Hizmet yerelden başlar. İlk düğme doğru olursa, sonraki düğmelerde doğru iliklenir. Demokrasinin başlangıcı, mahallelinin doğrudan seçtiği kişilersiniz. Bizim açımızdan çok kıymetlisiniz" dedi. "Aslolan eser, iz bırakmaktır" El birliği ile Denizlili hemşehrilerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek için çalıştıklarını belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti: "İyi ki varsınız, iyi ki sizler bizimle berabersiniz. Sizler bizim mahallede gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımızsınız. Bizim sesimizsiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Muhtarlar Gününüz hayırlı olsun. Sağlık, sıhhat içinde el ele, omu omuza, vatandaşlarımızın dertlerini ortadan kaldırarak, taleplerini karşılayarak yolumuza devam edelim. " Ebediyete irtihal eden tüm muhtarları yad eden Başkan Zolan, "Önemli olan geride iz bırakmak, eser bırakmaktır. Gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Sizler de o güzelliği yapıyorsunuz. Birlikte iz, eser ve hoş bir seda bırakalım. Muhtarlar gününüzü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. "Muhtarlığın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" Vatandaşların devletle ilk temas noktası olan muhtarların çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ifade eden Vali Ali Fuat Atik, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle bir arada bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Vali Atik, "İlk kapısı çalınan, başı sıkıntıya düşen, hizmet bekleyen, beklenen hizmeti bizlere aktaran sizlersiniz. Bizim Türk idare sistemimizde muhtarlarımızın yapmış olduğu görev bambaşka bir anlam ifade ediyor. Meslek hayatım boyunca yüzlerce muhtar arkadaşımızla çalıştım, unutulmaz hatıralar biriktirdik. Burada da hep birlikte aynı hizmetleri yapmayı inşallah Cenab-ı Allah nasip eder. Bu vesileyle muhtarlar gününüzü kutluyorum" diye konuştu. . Benzer Başlıklar

Denizli camla buluştu

Büyükşehir Kitap Fuarı'na rekor katılım

Gençler sporda şiddete karşı farkındalık oluşturdular

Başkan Zolan'dan Altaş Denizlispor Kulübü'ne ziyaret

Muhtelif mahallelerde su kesintisi

Muhtelif mahallelerde su kesintisi