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Çekya'da resmi olmayan sonuçlara göre muhalefet mecliste çoğunluğu sağladı - Son Dakika

Çekya'da resmi olmayan sonuçlara göre muhalefet mecliste çoğunluğu sağladı

09.10.2021 22:31
Çekya'da resmi olmayan sonuçlara göre muhalefet mecliste çoğunluğu sağladı

Çekya'da yapılan parlamento seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Hristiyan Demokratlar Birliği (KDU-CSL), Sivil Demokrat Parti (ODS) ve TOP 09 partilerinden oluşan SPOLU ittifakı oyların yüzde 27,78'ini, Korsanlar (Pirates), Belediye Başkanları ve Bağımsızlar (STAN) ittifakı ise oyların...

Çekya'da yapılan parlamento seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Hristiyan Demokratlar Birliği (KDU-CSL), Sivil Demokrat Parti (ODS) ve TOP 09 partilerinden oluşan SPOLU ittifakı oyların yüzde 27,78'ini, Korsanlar (Pirates), Belediye Başkanları ve Bağımsızlar (STAN) ittifakı ise oyların yüzde 15.60'ını alarak mecliste salt çoğunluğu sağladı.

Çekya'da halk, dün 200 sandalyeli parlamentoda görev alacak milletvekillerini seçmek için sandık başına gitmiş, iki gün süren oy verme işlemi yerel saatle 14.00'da sona ermişti. Oy sayma işleminin sona ermesi ile resmi olmayan sonuçlara göre, Hristiyan Demokratlar Birliği (KDU-CSL), Sivil Demokrat Parti (ODS) ve TOP 09 partilerinden oluşan SPOLU ittifakı oyların yüzde 27,78'ini alarak birinci, Başbakan Andrej Babiş'in partisi ANO (Evet) oyların yüzde 27.13'ünün alarak ikinci parti oldu. Korsanlar (Pirates), Belediye Başkanları ve Bağımsızlar (STAN) ittifakı ise oyların yüzde 15.60'ını alarak üçüncü, Aşırı sağcı Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi'nin (SPD) ise oyların yüzde 9,56'sını alarak dördüncü parti olduğu aktarıldı. Seçime katılım oranı ise yüzde 65,42 oldu.

HÜKÜMETİ MUHALEFETİN KURMASI BEKLENİYOR

Hristiyan Demokratlar Birliği (KDU-CSL), Sivil Demokrat Parti (ODS) ve TOP 09 partilerinden oluşan SPOLU ittifakı, Korsanlar (Pirates), Belediye Başkanları ve Bağımsızlar (STAN) ittifakı ve Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD), iktidar partisi ANO ile koalisyonda yer almayacaklarını açıklamışlardı. Yeni hükümetin kurulabilmesi için 100 sandalyeye sahip olmak gerekirken, mecliste salt çoğunluğu sağlayan muhalefet partilerinin hükümeti kurması bekleniyor.

Anketlerde yüzde 21-22 aralığında oy alacağı öngörülen SPOLU ittifakı yüzde 27,78 oy alırken, yüzde 6,5 oy alacağı öngörülen Çekya ve Moravya Komünist Partisi (KSCM) ve yüzde 5,7 oy alacağı öngörülen Prisaha Partisi (Yemin) meclise giremediler.

İKTİDAR ORTAĞI BARAJI GEÇEMEDİ

ANO partisi ile koalisyon ortağı Çek Sosyal Demokrat Partisi (CSSD) YÜZDE 4,65 oy alarak yüzde 5'lik barajın altında kaldı. CSSD, 2017 yılındaki seçimlerde yüzde 7,3 oy alarak 15 sandalye kazanarak meclise girmiş ve daha sonra kurulan hükümetin küçük ortağı olarak yer almıştı.

Yeni hükümetin kurulabilmesi için 100 sandalyeye sahip olmak gerekirken bunun başarılamaması halinde koalisyon hükümeti kurulacak. Seçimlerin lideri ANO partisi ve baraj altında kalan Çek Sosyal Demokrat Partisi (CSSD), tarihinde ilk kez baraj altında kalan Çekya ve Moravya Komünist Partisi'nin (KSCM) dışarıdan desteği ile koalisyon hükümeti kurmuştu.

Meclis Başkanı Radek Vondracek yaptığı açıklamada, "Hükümeti muhtemelen ANO kuracak. Çünkü hükümet en büyük meclis grubuna sahip parti tarafından kurulmalı. Şu anda hükümetin nasıl kurulacağına dair bir tahminim yok" dedi.

"DEMOKRATİK MUHALEFET NET BİR ÇOĞUNLUK KAZANDI"

SPOLU ittifakındaki ODS partisinin lideri Petr Fiala, "Bir zafer kazandık. Diğer ittifak ile hükümet kurabiliyoruz. Devlet Başkanı Zeman'ın bunu göz önünde bulundurarak hükümet kurma görevini bize vermesi gerekir" ifadelerini kullanarak, "24 saat içinde Korsanlar/Belediye Başkanları liderleriyle müzakereler yapılacak. Sonuçlar belli, demokratik muhalefet net bir çoğunluk kazandı" dedi.

ZEMAN VE BABİŞ YARIN GÖRÜŞECEK

Devlet Başkanı Milos Zeman'ın, Başbakan Andrej Babiş'i yarın yerel saatle 11.00'de Lany'deki makamında kabul edeceği ve hükümet kurma görevini Babiş'e vermesi bekleniyor.

KOMÜNİST PARTİ LİDERİ İSTİFA ETTİ

KSCM lideri Vojtech Filip ve parti yöneticileri yüzde 3,60 oranında oy alarak tarihlerinde ilk kez baraj altında kaldıkları için görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

Öte yandan Çekya'da 2017 yılındaki seçimlerde, iktidar partisi ANO yüzde 29,64 oy oranı ile 78 sandalye kazanarak seçimde birinci olmuş, Sivil Demokrat Parti (ODS) yüzde 11,32 oy oranı ile 25 sandalye kazanarak ikinci parti olmuştu. Yüzde 10,79 ile üçüncü sırada Çek Korsanlar Partisi ve yüzde 10,64 ile dördüncü sıradaki SPD izlemiş, her iki parti de mecliste 22 sandalye ile temsil edilme hakkı kazanmıştı.

(Özgür Öztürk/İHA)

Çekya'da resmi olmayan sonuçlara göre muhalefet mecliste çoğunluğu sağladı
Çekya'da resmi olmayan sonuçlara göre muhalefet mecliste çoğunluğu sağladı
Çekya'da resmi olmayan sonuçlara göre muhalefet mecliste çoğunluğu sağladı
Çekya'da resmi olmayan sonuçlara göre muhalefet mecliste çoğunluğu sağladı

Hristiyan Demokratlar, Demokrat Parti, Parlamento, Muhalefet, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekya'da resmi olmayan sonuçlara göre muhalefet mecliste çoğunluğu sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekya'da resmi olmayan sonuçlara göre muhalefet mecliste çoğunluğu sağladı - Son Dakika
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