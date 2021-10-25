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CHP Disiplin Kurulunda savunmasını yapan Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama - Son Dakika

CHP Disiplin Kurulunda savunmasını yapan Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama

25.10.2021 16:57

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya yayınında bir kadın hakkındaki sözlerine ilişkin CHP Yüksek Disiplin Kuruluna bugün savunmasını verdiğini belirterek, "Disiplin Kurulu, bugün ya da sonraki günlerde benimle ilgili uyarı cezası, kınama, geçici ihraç, kesin ihraç verebilir.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya yayınında bir kadın hakkındaki sözlerine ilişkin CHP Yüksek Disiplin Kuruluna bugün savunmasını verdiğini belirterek, "Disiplin Kurulu, bugün ya da sonraki günlerde benimle ilgili uyarı cezası, kınama, geçici ihraç, kesin ihraç verebilir. Her zaman söylüyorum; hepsine hazırlıklıyım." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulunca (MYK) "uyarılması" talebiyle partinin Yüksek Disiplin Kuruluna bir süre önce sevk edilen Özcan, belediyede düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Disiplin Kuruluna verilmesinin hukuki bir süreç olduğunu belirterek, o anlamıyla usule uygun olduğunu ve bugün savunmasını yaptığını söyledi.

Yüksek Disiplin Kuruluna, "Bugün burada olma sebebim, sosyal medya programında montajlanmak suretiyle verilmiş olan sözlerim; yaptığım gaf değil?" dediğini aktaran Özcan, "O program esnasında da program sonrasında da 'benim gibi tecrübeli siyasetçinin böyle bir gaf yapmaması gerekiyordu, özür diliyorum' dedim bütün toplumdan amasız ve fakatsız." şeklinde konuştu.

Özcan, şöyle devam etti:

"Disiplin Kurulu bugün ya da sonraki günlerde benimle ilgili uyarı cezası verebilir. Kınama verebilir. Geçici ihraç verebilir. Kesin ihraç verebilir. Hepsine hazırlıklıyım; her zaman söylüyorum. Bugün ya da sonraki günlerde açıklanan kararda benim partimle ilişkim kesilirse sadece hukuki bağım kesilmiş olacak. Gönül bağım devam edecek. Atatürkçü, Türk milliyetçisi, laikliğe inanan, devletin laik olmasına inanan, inançlı bir Tanju Özcan olarak yoluma aynen devam edeceğim."

MYK'nin partinin siyasi yapısı olduğunu aktaran Özcan, "MYK benimle ilgili bir suçlama yöneltmiş olabilir. Tam bağımsız yargıyı savunuyorsak elinizi vicdanınıza koyacaksınız, MYK'nin etkisinde kalmadan, parti yönetiminin etkisinde kalmadan en adil kararı vereceksiniz. Türkiye'ye de örnek olacak. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partililer tam bağımsız yargı konusuna samimi diyecekler. Ben sizden bu kararı bekliyorum. Özür dilemiş olduğum bir gaftan dolayı diğer meseleler nedeniyle bana ceza verirseniz bu benim asla içime sinmez. Ben o gaftan dolayı ceza aldığıma ikna olmam vicdanen. Sonuç itibarıyla siz bağımsız bir yargısınız. Vereceğiniz kararı doğru bulmasam da saygı duyarım derim." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da görev yapan ABD, Almanya ve Fransa da dahil 10 ülkeden büyükelçinin 18 Ekim'de Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptığı çağrıya da değinen Belediye Başkanı Özcan, "Türkiye Cumhuriyeti o ülkelerin sömürgesi değil. Dolayısıyla hiçbir ülkenin büyükelçileri Türkiye Cumhuriyeti'ne 'şu kişiyi serbest bırak' diyemez. Öyle bir hadleri ve hakları yok. Hiçbir ülkenin haddi değil Türkiye'nin iç işlerine karışmak, Türkiye'nin yargısına müdahale etmek." ifadelerini kullandı.

CHP Disiplin Kurulunda savunmasını yapan Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama
CHP Disiplin Kurulunda savunmasını yapan Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama
CHP Disiplin Kurulunda savunmasını yapan Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama
CHP Disiplin Kurulunda savunmasını yapan Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Medya, Bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP Disiplin Kurulunda savunmasını yapan Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan açıklama - Son Dakika
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