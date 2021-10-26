CHP Grup Toplantısı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Suriye'yle savaş değil, Suriye'yle barış yapacağız. Büyükelçilikleri açacağız. Daha fazla mülteci, sığınmacı istemiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Suriye ve Irak tezkerelerinin torba tezkere yapıldığını söyleyen Kılıçdaoğlu, "'Gelin buna evet deyin' diyorlar. Neden? Gel, otur bir bilgi ver. 6 ay, bir yıllık tezkereler gelirdi. Şimdi 2 yıl, niçin 2 yıl? Herkesi papağan gibi görme alışkanlıkları var. Senin her dediğine 'evet' deseydi, niye ayrı parti kuruyoruz? Biz iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi huzur içinde göndereceğiz diyor, beyefendi ise 3,5 milyon az geldi şimdi de İdlib'den gelsin. Niye, hangi gerekçeyle? Suriye'yle savaş değil, Suriye'yle barış yapacağız. Büyükelçilikleri açacağız. Daha fazla mülteci, sığınmacı istemiyoruz."

Kılıçdaroğlu, tezkerede yabancı askerlerin Türkiye'de konuşlanacağına ilişkin ibare bulunduğunu hatırlatarak, "Bahçeli'ye soruyorum; yabancı askerler kim? Sen yabancı askerler Türkiye'de konuşlanacak, sen el kaldıracaksın. Söyleye bakalım milliyetçi sen misin, biz miyiz? Yabancı askerlerin Türkiye toprağını çiğnemesini istemiyoruz. Vatanseverseniz bu rezilliğe son verin. Taliban mı, ABD mi, Fransa mı, Yunan mı kimi çağıracaksın? Kim bu yabancı güçler" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk- İbrahim Berat Yılmaz/İHA)