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CHP'Lİ 30 VEKİL İZMİR'DE 190 KÖYÜ ZİYARET EDECEK - Son Dakika

CHP'Lİ 30 VEKİL İZMİR'DE 190 KÖYÜ ZİYARET EDECEK

08.10.2021 13:44

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmir İl Başkanlığı'nca başlatılan program kapsamında 30 milletvekilinin katılımı ile 8 ilçedeki 190 köy ziyaret edileceğini belirterek, ziyaretlerde özellikle tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çiftçinin sorunlarını dinleyerek çözüm...

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmir İl Başkanlığı'nca başlatılan program kapsamında 30 milletvekilinin katılımı ile 8 ilçedeki 190 köy ziyaret edileceğini belirterek, ziyaretlerde özellikle tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çiftçinin sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri geliştireceklerini söyledi.

Antalya, Aydın, Bursa, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Edirne, Niğde, Mersin, İstanbul, Tunceli, Uşak ve İzmir'den CHP'li 30 milletvekilinin katılımıyla oluşturulan heyet, İzmir'de sahaya indi. Çalışma öncesi CHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in yanı sıra çalışmada yer alacak milletvekilleri katıldı. Çalışma kapsamında bugün İzmir'in Kınık, Bergama, Aliağa, Menemen ilçeleri, yarın ise Kiraz, Bayındır, Beydağ ve Tire ilçelerinin ziyaret edileceği belirtildi. İki gün süreceği ifade edilen saha çalışması hakkında bilgi veren CHP Genel Sekreteri Böke, "Önümüzdeki iki gün boyunca vekillerimiz İzmir'in 8 ilçesinde yoğun bir saha çalışması yürütüyor olacak. İlçelerimizi karış karış gezeceğiz. 190 köye bizzat her birimiz gideceğiz ve halkla bir araya geleceğiz. Tarımda, üretimde nelere ihtiyaç olduğunu konuşacağız. Halkımızın sorunlarını dinleyecek ve çözüm üreteceğiz. Onların taleplerini Türkiye gerçeğine dönüştürmek için omuz omuza mücadele edeceğiz" dedi.

'HER YERDE HALKIMIZLA BULUŞUYORUZ'

CHP'nin tarihsel bir sorumluluğu olduğunu dile getiren Böke, "Sorumluluğumuzu üstlenmiş durumdayız. Bu karanlığın içerisinde çok yakında gelecek olan umudu büyütüyoruz. Demokrasiyi yaşatmak için hep birlikte omuz omuza çalışıyoruz. Deprem, sel, yangınlarda CHP'nin bütün örgütleri yaraların sarılması için ortaklaştı. Gün geliyor yoksulun sıkıntılarını dinlemek ve çözüm üretmek için mücadele ediyoruz. Her yerde halkımızla buluşuyoruz. Bugün de derin gıda krizi, derin tarım krizi ile karşı karşıyayken hep birlikte var olmanın çok güçlü olduğu kent İzmir'deyiz" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON RAKAMLARINA DEĞİNDİ

Enflasyon rakamlarına değinen Böke, "TÜİK'in makyajlı verilerine göre bile enflasyon uçuyor. 2014 yılı fiilen başkanlık rejimine geçtiğimiz yıl. O yıl enflasyon yüzde 9,4 iken bugün TÜİK verilerine göre bile enflasyon yüzde 20'lere dayanmış. Tesadüf değil. Kader hiç değil. Enflasyonu düşürebilmek için güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye ihtiyacımız var. Biz kuracağız" dedi.

'ÇİFTÇİ KAZANAMIYOR'

Tarımsal üretimin öneminden söz eden Böke, "İktidar kendi kendine yeten ülkemizi dışarıya bağımlı kıldı. Üretimin tüm girdileri dışarıya bağlı. Sonuç ortada. Çiftçi kazanamıyor. Halk temel tüketim ihtiyaçlarını gideremiyor. CHP olarak biz buna seyirci kalamayız. Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde tarım sektörünün bütün sorunlarını detaylı biçimde ele aldık. Bugün de bu çalışmaların yıllardır emek inşa edildiği İzmir'de, tarımın merkezindeyiz. Türkiye'nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir" diye konuştu.

Tarım Kanunu ile ilgili konuşan Böke, "Tarım Kanunu der ki; 'Her yıl milli gelirin en az yüzde 1'i çiftçiye destek olarak verilmelidir' ancak tek adam sistemi bunun yarısını dahi çiftçiye vermiyor. Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV alınmamasını sağlayalım dedik. Kabul edilmedi. Biz iktidarımızda çiftçinin kullandığı mazottan vergi almayacağız. Biz iktidar olduğumuzda çiftçinin alması gereken tarımsal desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Selin Sayek Böke, Enflasyon, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'Lİ 30 VEKİL İZMİR'DE 190 KÖYÜ ZİYARET EDECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'Lİ 30 VEKİL İZMİR'DE 190 KÖYÜ ZİYARET EDECEK - Son Dakika
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