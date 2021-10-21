CHP'li Altay: Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan parti olur mu? - Son Dakika

CHP'li Altay: Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan parti olur mu?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "İktidarın parçası olacağız" sözleri ile ilgili "Bir siyasi parti ülkeyi yönetme iddiasında bulunmuyorsa kapansın gitsin. Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan siyasi parti olur mu?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Engin Altay, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın "İktidarın parçası olacağız" sözlerine ilişkin, "Bir siyasi parti ülkeyi yönetme iddiasında bulunmuyorsa kapansın gitsin. Ülkeyi yönetme iddiasında olmayan siyasi parti olur mu?" diye konuştu. Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrı yaparken 18 Ekim'i tarih vermesinin özel bir anlamı olup olmadığı yönündeki soruya "18 Ekim'de özel bir şey aramaya gerek yoktur. Yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlükte tarih yok. Hırsızlık hırsızlıktır" dedi.Altay, "Biz iktidar olunca enkaz edebiyatı yapmayacağız, devri sabık yaratmayacağız. Bizim yapacağımız iki şey var; Elimize makas alacağız. Yargıçların düğmelerini keseceğiz. Savcıların elindeki kelepçeleri keseceğiz. AK Parti iktidar oldu, 5 tane soruşturma komisyonu kurdu. Sen 19 yılda bir sürü iş yaptın. Meclis'te soruşturma komisyonu kurulmasını önledin. Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili gözümüzü kapatalım mı? Burada utandığımız için anlatamadığımız o kadar kirli işler var ki; ama biz belge olmadan da konuşmayız" diye konuştu.

Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,