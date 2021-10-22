CHP'Lİ ÖZEL 10 BÜYÜKELÇİNİN AÇIKLAMASI ÜZÜNTÜ VE RAHATSIZLIK VERİCİDİR - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "10 büyükelçinin bize karşı açıklama yapıyor olması üzüntü ve rahatsızlık vericidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Samsun İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Özel, "10 büyükelçinin bize karşı açıklama yapıyor olması üzüntü ve rahatsızlık vericidir. Bizi bu noktaya kim getirdi diye bakarsanız cevap 3 kelimedir, Recep Tayyip Erdoğan. Zira kendisi Osman Kavala'ya, Gezi olaylarının tertipçisi olarak bakmıştır, bakmaya devam etmektedir. Mahkeme kararı olmasına rağmen Avrupa'yı, onun hukukunu tanımayınca büyükelçiler, Türkiye'ye bunu hatırlatma cesareti bulmuştur. Bunun sebebi Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuk tanımazlığıdır" diye konuştu.