CHP'li Öztrak: Milletimiz sandığı sabırsızlıkla bekliyor - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz işbaşına geldiğimizde, memlekette hayat bayram olacak. Biz hazırız, milletimiz hazır. Milletimiz sandığı sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, hafta sonu Abant'ta toplantı yaptıklarını, burada milletvekillerinin milleti rahatlatmak için neler yapacaklarını ve sahadaki gözlemlerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile istişare ettiklerini söyledi. Öztrak, "Hep beraber gördük ki, Cumhuriyet Halk Partisi hem moral olarak hem de program ve projeleriyle iktidara hazırdır. Biz büyük bir heyecanla, istekle ve kararlılıkla, demokrasiden, özgürlükten yana dostlarımızla beraber, milletimizin hizmetine, her bir ferdinin derdine derman olmaya ve güzel ülkemizi dünyada hak ettiği yere getirmeye talibiz" dedi.

'SUÇLUYU BAŞKA YERDE ARAMAYIN'

Vatandaşın pahalılık altında ezildiğini belirten Öztrak, "Ama fahiş fiyat etiketlerinin sorumlusu bir türlü bulunamıyor. Geçtiğimiz yıllarda suçlu; soğan ve patates depolarıydı, hal esnafıydı. Bu yıl ki suçlu ise ilkin zincir marketler oldu; zincir marketlerden tepkiler yükselince, bir kısmının sahibi de yandaş olunca, kuraklık suça ortak edildi. Ayıptır. Suçluyu başka yerde aramayın. Enflasyon uçtu, işsizlik şaha kalktı. Paramızın dolar ve avro karşısındaki değeri güneş görmüş kar gibi eridi" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ SANDIĞI SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR'

Öztrak, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ifade ederek, "Umutsuzluğa yer yok. Milletimiz büyük bir millet. Ülke iyi yönetilirse her sorunun çözümü var. Biz ilk seçimde işbaşına geleceğiz. Millet rahat bir nefes alacak. Büyük bir kucaklaşma olacak. Endişeler son bulacak. Artık kimse bu milletin fertlerini bölüp, parçalamayacak. Bağımsız yargı olacak. Özgür medya olacak. Birinci sınıf bir demokrasi olacak. Herkes canından, malından, geleceğinden emin olacak. Herkesi kucaklayan tarafsız bir cumhurbaşkanı olacak. Devlet yönetiminde liyakat olacak. İstişare olacak. Kısacası, biz işbaşına geldiğimizde, memlekette hayat bayram olacak. Biz hazırız, milletimiz hazır. Milletimiz sandığı sabırsızlıkla bekliyor" ifadelerini kullandı.

'PARTİMİZ ADAY GÖSTERMEMİŞ'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, bir gazetecinin "CHP'den milletvekili, belediye başkanı adayı olan Saim Diken'in partilileri 1 milyar lira dolandırıp yurt dışına kaçtığı iddiaları var; size gelen bir bilgi oldu mu?" şeklinde soruya, "Kendisi bu görevlere bir kere aday gösterilmemiş. Kendisi aday adayı olmuş. Partimiz aday yapmamış. Partimize henüz ulaşan bir şikayette yok. 1 milyar lira gibi bir paradan bahsediyoruz. Bunu sorana 'Siz sayı saymayı biliyor musunuz?' derler" diye cevap verdi.