Üye Girişi
CHP'li Öztrak: Ülkemiz yardım ve korunmadan mahrumdur - Son Dakika

CHP'li Öztrak: Ülkemiz yardım ve korunmadan mahrumdur

18.10.2021 17:05
CHP'li Öztrak: Ülkemiz yardım ve korunmadan mahrumdur

CHP'li Öztrak: Ülkemiz yardım ve korunmadan mahrumdurCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Güçlü döviz rezervleri ekonomiyi sert dalgalara karşı koruyan çok önemli bir dalgakırandır.

CHP'li Öztrak: Ülkemiz yardım ve korunmadan mahrumdur

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Güçlü döviz rezervleri ekonomiyi sert dalgalara karşı koruyan çok önemli bir dalgakırandır. Döviz kurlarında veya piyasadaki dalgalanmalara karşı ekonomik ve finansal istikrarın korunmasına yardımcı olur. Ne yazık ki ülkemiz bugün bu yardım ve korunmadan mahrumdur. Çünkü maalesef elinde kendine ait rezervi kalmamıştır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, doların hızla 10 liraya koştuğuna belirterek, "Her gün iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Akaryakıt bayilerinde satılan kalorifer yakıtı son 1 yılda yüzde 82 zam görmüş. Elektriğe son 1 yılda yüzde 29 zam gelmiş, şu sıralarda yüzde 40-45 zam geleceği dillendiriliyor. Benzine ve mazota daha yeni 41 kuruş zam geldi. Ama bugün yarın eli kulağında akaryakıta zamlar yolda. Akaryakıt istasyonları iki haneli yakıt fiyatları için pano ve pompalarda değişikliğe başladı bile" dedi.

'SAVCILARDAN TEK BİR TIK YOK'Öztrak, TL'nin dışarıdan veya içeriden gelecek rüzgar karşısında savunmasız olduğunu ifade ederek, "Bu hafta İran Merkez Bankası Başkanı, 160 milyon dolar ve 20 milyon avroyu 2017 yılında resmi olmayan yollardan piyasaya sürdüğü için 10 yıl hapis cezası aldı. Aynı cezayı 128 milyar dolarla oranlayın. Milletin 128 milyar doları ortalama 6 lira 30 kuruşla 6 lira 40 kuruştan satıldı. Şeffaf müdahale veya ihale yöntemleri dışında satıldı. Bugün dolar 9,28 kuruş. Ortada korkunç bir kamu zararı var. Ama savcılardan tek bir tık yok. Keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Bu 128 milyar doların hesabı da bir gün gelir yargıda mutlaka sorulur. Güçlü döviz rezervleri ekonomiyi sert dalgalara karşı koruyan çok önemli bir dalgakırandır. Döviz kurlarında veya piyasadaki dalgalanmalara karşı ekonomik ve finansal istikrarın korunmasına yardımcı olur. Ne yazık ki ülkemiz bugün bu yardım ve korunmadan mahrumdur. Çünkü maalesef elinde kendine ait rezervi kalmamıştır" ifadelerini kullandı.'NEDEN BU TABLOYU RAPORLUYORSUNUZ'Öztrak, Merkez Bankası'na yaptıkları ziyareti hatırlatarak, "Merkez Bankası Başkanı bizim ziyaretimizden sonra çıkmış döviz rezervlerinin nasıl hesaplanacağını konuşmuş; 'SWAP'ları çıkıyorlar, kamu parasını çıkıyorlar; yani eksiye düşürmek için her şeyi çıkıyorlar. Dünyada böyle bir tanımlama yok' dedi. Madem dünyada böyle bir tanımlama yok neden bu tabloyu Uluslararası Para Fonu'na raporluyorsunuz? Tablonun ismi ne? Uluslararası Rezerv ve Döviz Likiditesi Tablosu. Anlaşılan beyler rezerv tablosunun aslını IMF'ye gönderiyor, çakmasını millete pazarlıyor. Peki, bu tablo niye hazırlanıyor? Onu da TCMB'nin kendi yayınından okuyalım: 'Çalışmanın amacı, Türkiye'nin döviz likiditesini göstermesi amacıyla kullanılabilir durumdaki brüt rezervleri ve yabancı para cinsinden kısa vadeli yükümlülükleri tek bir tablo altında derlemek ve verilerin diğer ülke verileriyle karşılaştırılabilmesini sağlamaktır.' Demek ki neymiş, sadece brüt rezerve bakılmıyormuş. Döviz yükümlülükleri de dikkate alınıyormuş. Uluslararası karşılaştırma da böyle yapılıyormuş" diye konuştu.Öztrak, 'siyasi cinayetler' iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savcılığa yaptığı başvurunun hatırlatılması üzerine, "Savcılığa ifade vermesi gereken Erdoğan'dır. Erdoğan ifadesini verdikten sonra Kılıçdaroğlu da yazılı olarak beyanını verir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Vuslat AY/ANKARA,-


Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Faik Öztrak, Döviz, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak: Ülkemiz yardım ve korunmadan mahrumdur - Son Dakika


Son Dakika

17:38 "Bataklık" operasyonunda yargılanan "Türk Escobar" Nejat Daş savunmasını yaptı Ali Güneş itiraf etti: Aziz Yıldırım bana dedi ki, 'F.Bahçeli futbolcu en güzel bayanlarla görüşür' 17:31 Ali Güneş itiraf etti: Aziz Yıldırım bana dedi ki, 'F.Bahçeli futbolcu en güzel bayanlarla görüşür' İspanya'da ilginç olay! Kadın yazarın mahlas kullanan üç erkek olduğu ödül töreninde anlaşıldı 17:18 İspanya'da ilginç olay! Kadın yazarın mahlas kullanan üç erkek olduğu ödül töreninde anlaşıldı
Toyota Türkiye CEO'sundan araç alacaklara önemli uyarı: Bulan alsın, yarın hangi kurdan satacağımızı bilmiyoruz 17:04 Toyota Türkiye CEO'sundan araç alacaklara önemli uyarı: Bulan alsın, yarın hangi kurdan satacağımızı bilmiyoruz Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi 16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi 16:56 Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi
Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı 16:11 Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı 16:07 Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı
17:30 Ali Güneş itiraf etti: Aziz Yıldırım bana dedi ki, 'F.Bahçeli futbolcu en güzel bayanlarla görüşür'
17:29 Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı
17:02 Kızı kendi istediği kişiyle evlenmeyen baba dehşet saçtı! Yaktığı evden 7 cansız beden çıkarıldı
17:00 Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi
16:58 Evli çiftin balayı kanlı bitti! Yaktıkları ateş, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı harekete geçirdi
16:56 Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor
16:55 Muhabirin sorusuna önce şaşırdı, sonra kahkaha attı! Sergen Yalçın, kendine has bilinen tarzıyla cevap verdi
16:54 Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı
16:39 Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu açıkladı! Taraftarların beklediği müjdeli haberi verdi
Son dakika1 Altının kilogramı 527 bin liraya çıktı Son dakika1 Altının kilogramı 527 bin liraya çıktı         
17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Meclisi'nde okuduğu şiir, milletvekillerine duygu dolu anlar yaşattı         
17:33
Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı Bindiği asansör yere çakıldı! Davutoğlu, programlarına bir süre ara vermek zorunda kaldı         
17:29
Yüksek gelen hesap nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti! Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı Yüksek gelen hesap nedeniyle başlayan tartışma kanlı bitti! Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı         
17:15
Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi yaşamını yitirdi         
17:00
Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor Son Dakika: Motorine bir zam daha geldi! Fiyat 8,50'ye doğru yükseliyor         
16:56
Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamam ziyareti yapan Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:54
İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı         
16:10
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı         
15:31
WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak         
15:24
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi         
12:57
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
30 yıl önce üretildi, fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometredeki Tofaş'a fiyat biçilemiyor 30 yıl önce üretildi, fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometredeki Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 17:44:31. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Öztrak: Ülkemiz yardım ve korunmadan mahrumdur - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement