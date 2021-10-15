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CHP'Lİ SALICI: TÜRKİYE'NİN ERKEN SEÇİME İHTİYACI VAR - Son Dakika

CHP'Lİ SALICI: TÜRKİYE'NİN ERKEN SEÇİME İHTİYACI VAR

15.10.2021 13:27

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, erken seçim çağrısı yaparak, "İstikrar ve Türkiye'nin daha iyi bir noktaya gelebilmesi için erken seçime ihtiyacı var" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, erken seçim çağrısı yaparak, "İstikrar ve Türkiye'nin daha iyi bir noktaya gelebilmesi için erken seçime ihtiyacı var" dedi.

CHP'nin Antalya, Isparta, Burdur ve Konya illerini kapsayan 13'üncü Bölge Toplantısı, Antalya'da yapıldı. CHP Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki toplantıya 4 ilin milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Gün boyu sürecek toplantının ev sahipliğini yapan CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in açılış konuşması sonrasında Salıcı, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Manavgat, Muğla ve diğer bölgelerdeki yangınlar ile sel felaketlerini hatırlatan, küresel ısınma sorununa dikkat çeken Salıcı, TBMM'de Paris İklim Antlaşması'nın 6 yıl gecikmeyle kabul edilmesini eleştirdi. Türkiye'nin gıda krizine doğru ilerlediğini savunan Salıcı, "Bu yaz, ciddi bir kuraklık yaşandı ve bu nedenle rekoltede düşüş, fiyatlarda yükseliş oldu. Şu anda çarşı-pazarda meyve sebzeye, gıdaya ulaşmak istediğinizde çok yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyorsunuz" dedi.

'FİYATLARDA CİDDİ ARTIŞ VAR'

CHP'li Salıcı, 2018'in Temmuz ayında Türkiye'nin kur şoku yaşadığını, iktidarın da 'Türkiye'nin büyük yükselişini kıskandıkları için Rahip Brunson üzerinden ciddi bir krize, kur şokuna soktular' dediğini kaydetti. Salıcı, "Sonra rahip gitti biliyorsunuz, kriz kaldı. Öyle bir noktadayız ki daha önce ekonomik krizler, soğuk savaş dönemleri, ikinci dünya savaşı, darbeler dönemini gördük. Maalesef bu genç cumhuriyet çok büyük badireler atlattı, çok kritik dönemler gördü ama 3 sene üst üste devam eden ve ne zaman çıkılacağı da belli olmayan, iktidarın basiretsiz politikaları sayesinde tünelin sonunda ışık görülmeyen 3 yıllık bir kriz görmedi" diye konuştu.

Salıcı, MB başkan yardımcılığı görevlerindeki değişikliklere de dikkat çekerek, "Şu anda bizim yurttaşımız almış olduğu maaşın dövize karşı erimesini her geçen gün daha fazla hissediyor. Maaşlarda artış yok ama Türkiye'ye ithal edilen ve bizlerin de tüketmek zorunda kaldığı bazı ürünlerden dolayı fiyatlarda ciddi artış var" dedi.

'İSTİKRAR YOK'

Döviz kuru nedeniyle zamların devam edeceğini savunan CHP'li Salıcı, 'Önümüz kış ve bu kış vatandaşlarımız için zor geçecek gibi görünüyor. Bu böyle devam ettiği sürece, AK Parti iktidarı devam ettiği sürece Türkiye patinaj yapmaya devam edecek. Diyorlar ki bize, 'Niye erken seçim istiyorsunuz, erken seçim istikrarsızlık getirir'. Şu anda baktığımız tabloda istikrar görüyor musunuz' Türkiye'de istikrar yok ki. Ekonomide iş dünyasının önünü göremediği, çalışanların iş garantisinin ne kadar olacağını bilmediği bir ortamda Türkiye'nin istikrarlı olması mümkün değil. Onun için bir an önce AK Parti'nin 3 yıldan beri bizi krizde tutan politikalarından kurtarılması için tünelin sonunda ışık görünmesi, Türkiye'nin tekrardan göğsünü gere gere dünyanın güçlü ekonomilerinden birisi olduğunu haykırabilmesi, hakça bölüşülmesi için bir erken seçime ihtiyacı var. İstikrar ve Türkiye'nin daha iyi bir noktaya gelebilmesi için erken seçime ihtiyacı var" diye konuştu.

CHP'Lİ SALICI: TÜRKİYE'NİN ERKEN SEÇİME İHTİYACI VAR
CHP'Lİ SALICI: TÜRKİYE'NİN ERKEN SEÇİME İHTİYACI VAR
CHP'Lİ SALICI: TÜRKİYE'NİN ERKEN SEÇİME İHTİYACI VAR
CHP'Lİ SALICI: TÜRKİYE'NİN ERKEN SEÇİME İHTİYACI VAR
CHP'Lİ SALICI: TÜRKİYE'NİN ERKEN SEÇİME İHTİYACI VAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Oğuz Kaan Salıcı, Muhittin Böcek, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'Lİ SALICI: TÜRKİYE'NİN ERKEN SEÇİME İHTİYACI VAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'Lİ SALICI: TÜRKİYE'NİN ERKEN SEÇİME İHTİYACI VAR - Son Dakika
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